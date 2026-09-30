Jammu & Kashmir News: कठुआ में आपसी विवाद में CISF जवान ने बरसाईं अंधाधुंध गोलियां, 4 जवानों की मौत

By
Sudhanshu Chouhan
-
0
4
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बसोहली क्षेत्र के माश्का स्थित सेवा-2 पावर प्रोजेक्ट में मंगलवार को सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी। घटना में चार जवानों की मौत हो गई।

Jammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बसोहली क्षेत्र के माश्का स्थित सेवा-2 पावर प्रोजेक्ट में मंगलवार को सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी। घटना में चार जवानों की मौत हो गई। मृतकों में असिस्टेंट कमांडेंट, सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल शामिल हैं। वारदात के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

मृतकों में एक अफसर भी शामिल

जानकारी के मुताबिक, परियोजना की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवान ने साथियों पर गोली चला दी। फायरिंग में घायल जवानों को उपचार के लिए एनएचपीसी चमेरा-1 खैरी अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान असिस्टेंट कमांडेंट अंकित कुमार पांडे, सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रफीक अहमद और कांस्टेबल संदीप कुमार के रूप में हुई है।

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम

घटना की सूचना मिलते ही जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ चंबा पुलिस की टीम भी सक्रिय हो गई। डीएसपी डलहौजी के नेतृत्व में पुलिस दल खैरी अस्पताल पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल तथा आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की टीम के भी खैरी पहुंचने की सूचना है।

चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद घायल जवानों को खैरी अस्पताल पहुंचाया गया। डीएसपी डलहौजी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। चिकित्सकों ने चारों जवानों को मृत घोषित कर दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।