Auqib Nabi Debut: विकटों का अंबार, रफ्तार का सौदागर, जम्मू-कश्मीर के खूंखार गेंदबाज का टीम इंडिया में डेब्यू

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Viplove Kumar
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दूसरे मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने बुधवार को अपने लंबे इंतजार के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. गुवाहाटी के असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले केएल राहुल ने उन्हें भारत की कैप सौंपी.
जम्मू-कश्मीर के खूंखार गेंदबाज का टीम इंडिया में डेब्यू

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दूसरे मैच में डेब्यू देखने को मिला है. पहले वनडे में नमन धीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा. दूसरे मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने बुधवार को अपने लंबे इंतजार के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया. गुवाहाटी के असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले केएल राहुल ने उन्हें भारत की कैप सौंपी.

घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर को पहली बार रणजी चैंपियन बनाया. इस गेंदबाज ने बेहतरीन लाइन-लेंथ और गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता से सबको प्रभावित किया है. नबी ने रणजी ट्रॉफी के पिछले दो सीजन में शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई. उन्होंने 2024-25 और 2025-26 सीजन में कुल 104 विकेट अपने नाम किए. नबी के लिए 2025-26 का रणजी सीजन खास रहा. उन्होंने 17 पारियों में 12.65 की औसत से 60 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब हासिल किया. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया.

नबी को चयनकर्ताओं ने श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम में जगह दी थी. उनके टेस्ट डेब्यू का इंतजार हर किसी को था लेकिन मौका नहीं मिल पाया. अब गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने उनको वनडे में डेब्यू का मौका दिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल ने डेब्यू कैप उनको दिया. इस शानदार पल को बीसीसीआई ने अपने सोशल अकाउंट पर फैंस के लिए शेयर किया.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।