IND vs ENG 5th T20I: हार हुई तो छिन जाएगी नंबर-1 की बादशाहत, टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला

IND vs ENG 5th T20I: इंडिया शनिवार को साउथैम्प्टन के द रोज़ बाउल में इंग्लैंड के साथ सीरीज़ का पाँचवाँ और आखिरी T20I मैच खेलेगा, जिसमें उसका सम्मान और ICC नंबर 1 T20 रैंकिंग दांव पर होगी। 3-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज़ पहले ही अपने नाम कर चुका इंग्लैंड अब आखिरी गेम जीतकर ICC T20 रैंकिंग में इंडिया को टॉप से ​​हटाने का मौका है। मेन इन ब्लू के लिए, यह मैच सिर्फ़ एक बेकार मैच नहीं है। यह व्हाइटवॉश से बचने, कॉन्फिडेंस वापस पाने और दुनिया की टॉप रैंक वाली T20 टीम के तौर पर अपना स्टेटस बनाए रखने का मौका है।

इंडिया एक मज़बूत फिनिश की तलाश में

इंडिया की बैटिंग यूनिट पूरी सीरीज़ में संघर्ष करती रही है। वैभव सूर्यवंशी अपने मौकों का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे, जबकि अभिषेक शर्मा पिछले दो मैचों में शांत रहे हैं। ईशान किशन के लिए भी यह सीरीज़ निराशाजनक रही है, और तिलक वर्मा और अक्षर पटेल दोनों ही कोई खास असर नहीं डाल पाए हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर भारत के लिए कुछ पॉजिटिव बातों में से एक रहे हैं, उन्होंने चौथे T20I में 49 गेंदों पर शानदार 80 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा।

बॉलिंग अटैक भी अच्छा प्रदर्शन करने में जूझ रहा है। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को इंग्लैंड की आक्रामक बैटिंग लाइनअप को रोकने में मुश्किल हुई है, जबकि अक्षर पटेल की अगुवाई वाला स्पिन डिपार्टमेंट लगातार दबाव नहीं बना पाया है।

इंग्लैंड का लक्ष्य शानदार सीरीज़ जीतना है

इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक के नेतृत्व में लगभग परफेक्ट कैंपेन खेला है, जिन्होंने अपनी लीडरशिप और बैटिंग दोनों से आगे बढ़कर लीड किया है। चौथे T20I में ब्रूक की सिर्फ 35 गेंदों पर 79 रन की धमाकेदार पारी ने इंग्लैंड के दबदबे को दिखाया। फिल साल्ट ने टॉप पर अच्छी शुरुआत दी है, जबकि जैकब बेथेल, टॉम बैंटन और सैम करन, सभी ने बल्ले से कीमती योगदान दिया है। गेंद से, जोफ्रा आर्चर शानदार रहे हैं, उन्होंने पूरी सीरीज़ में भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए पेस और बाउंस का इस्तेमाल किया है। जोश टंग ने भी नई गेंद से प्रभावित किया है।

साउथेम्प्टन पिच रिपोर्ट

द रोज़ बाउल की पिच आमतौर पर बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसमें लगातार बाउंस और अच्छी कैरी मिलती है। बैट्समैन के जमने के बाद स्ट्रोक प्ले का मज़ा लेने की उम्मीद है।

पहली पारी का औसत स्कोर: 166

दूसरी पारी का औसत स्कोर: 138

इस जगह पर खेले गए 24 T20I में से, 16 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने जीते हैं, जबकि लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने आठ जीते हैं, जिससे टॉस एक अहम फैक्टर बन जाता है।

मौसम का अनुमान

साउथेम्प्टन के लिए मौसम का अनुमान अच्छा है, पूरे दिन आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद है। AccuWeather के अनुसार, बारिश की संभावना बहुत कम है, जिसका मतलब है कि फैंस को बिना किसी मौसम की रुकावट के पूरे 40 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है।

भारत की नंबर 1 T20 रैंकिंग दांव पर है और इंग्लैंड क्लीन स्वीप की कोशिश में है, इसलिए सीरीज़ पहले ही तय हो जाने के बावजूद आखिरी मैच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।