Nepal flood: नेपाल में हुआ चमत्कार! बाढ़ के 10 दिनों बाद सुरंग से जिंदा निकाला गया चीनी युवक

नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड के 10 दिन बाद दो और लोगों को बचाया गया है। एक चीनी व्यक्ति को हाइड्रोपावर प्लांट की सुरंग से जिंदा निकाला गया और एक 60 वर्षीय महिला को चार मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल से बचाया गया।

Nepal flood: नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड के 10 दिन बाद दो और लोगों को बचाया गया है। एक चीनी व्यक्ति को हाइड्रोपावर प्लांट की सुरंग से जिंदा निकाला गया और एक 60 वर्षीय महिला को चार मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल से बचाया गया। बाढ़ के 10 दिन बाद सुरंग से किसी का जिंदा निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस आपदा में अब तक 1,375 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,053 लोग अभी भी लापता हैं।

दो दिनों में चार लोगों को बचाया

कल नेपाल में एक और हाइड्रोपावर सुरंग से दो लोगों को बड़ी मुश्किल से जिंदा निकाला गया। बचाव कर्मियों को कीचड़ के नीचे दबी सुरंग का पता लगाने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस आपदा के बाद सुरंग में काम करने वाले सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं।

मरने वालों की संख्या बढ़ी

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन तबाही का मंजर अब तक भयावह है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) के अनुसार इस आपदा में अब तक 1,375 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,053 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में 5663 लोग घायल हुए हैं।

बचाव, राहत अभियान जारी

नेपाल में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। अब तक 13,095 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है, जबकि कुल 32,963 लोग प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में घर और सरकारी इमारतें तिनके की तरह बह गईं। कई सड़कें और पुल भी बाढ़ की तेज धार में बह गए हैं। यह तबाही 26 अगस्त को आई थी, जिससे उबरने में नेपाल को दशकों लग सकते हैं।

13 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू

आपदा के बाद नेपाली सेना, पुलिस, स्थानीय प्रशासन और अन्य बचाव दलों ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया। अब तक 13,095 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर, भारी मशीनों और अन्य उपकरणों की मदद ली जा रही है। भारत, चीन और दूसरे देशों से भी तकनीकी और मानवीय सहायता पहुंची है। नेपाल ने बाद में विशेषज्ञ और तकनीकी मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मांगा है। आपदा ने नेपाल की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। नेपाल में संपत्ति, आवास और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का शुरुआती अनुमान करीब 387.5 अरब नेपाली रुपये यानी 2.56 अरब डॉलर लगाया गया है।