Remedies To Get Rid Of Mouth Ulcers : आयुर्वेद में मुँह के छालों की समस्या को मुखपाक कहा गया है। अधिक तीखा, पेट की खराबी या कब्ज होने पर यह स्थिति देखी जाती है इसमें जलन तथा कुछ भी खाने में बहुत कठिनाई होती है। मुँह में छाले पित्त दोष होने के कारण होता है। मुँह के छाले एक सामान्य समस्या है जो लगभग सभी लोगों को कभी न कभी होती है। यह छाले गालों के अन्दर, जीभ पर और होंठो के अन्दर की तरफ होते हैं।



एप्थस छाले : यह पेट की खराबी, तीखा भोजन या अन्य उपरोक्त कारणों से होने वाले छाले हैं। यह किसी बीमारी के कारण और दूसरों के कारण फैलते नहीं हैं। यह Non–Contagious होते हैं। यह होठों के आस-पास हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होते हैं।

कारण Remedies To Get Rid Of Mouth Ulcers

पेट की खराबी या कब्ज रहना, दाँतों को कड़क बालों वाले ब्रश से साफ करना या चबाते समय गलती से गाल का कट जाना।

हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया की मौजूदगी की वजह।

विटामिन बी-12, जिंक, फोलिक एसिड और आयरन की शरीर में कमी होना।

मुँह के छालों से बचने के उपाय Remedies To Get Rid Of Mouth Ulcers