आज समाज डिजिटल, अम्बाला :

Sandwich Paratha For Kids : ब्रेड से सैंडविच तो अक्सर बनाते हैं, पर पराठा सैंडविच हेल्दी होती है, इसे बच्चे से लेकर बड़े भी मजे से खाएंगे।

सामग्री Sandwich Paratha For Kids

पराठे के स्टफिंग की सामग्री : 2 कप सत्तू, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर,

1/2 अदरक, बारीक काट लें, 2 टेबलस्पून बारीक कटी धनियापत्ती, 2 प्याज, बारीक काट लें

1/2 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर।

पराठे के लिए : 3 कप आटा, थोड़ा-सा नमक एवं पानी।

सैंडविच के लिए Sandwich Paratha For Kids

सैंडविच स्प्रेड : 4 उबली आलू, स्ला इसमें काट लें, शिमला मिर्च, गोल छल्ले में कटी हुई

एक कटोरी उबले चने, मिंट मेयोनीज, बारीक कटी पत्ता गोभी, उबले हुए स्वीट कॉर्न

नमक, चाट मसाला एवं चीज ।

विधि Sandwich Paratha For Kids

– सत्तू लें, इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक, धनियापत्ती, प्याज, जीरा, नींबू का रस और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें ।

– अगर सत्तू ज्यादा सूखा है तो इसमें एक चम्मच पानी डालकर मसल लें।

– पराठों की स्टफिंग तैयार है।

– परात या बड़ी थाली में आटा, नमक और थोड़ा-थोड़ा करके पानी से आटे को गूंदने के बाद कपड़े से ढककर रख दें।

– इसके बाद सत्तू के मसाले को फिर से मसल लें, मुट्ठी सत्तू लेकर इसके दबाते हुए लड्डू का शेप दें, ऐसे ही पूरे मसाले से लड्डू बना लें।

– अब आटे की भी बराबर लोइयां तोड़ कपड़े ढककर रखें।

– लोई को थोड़ा बेल भी सकते हैं, मोटी रोटी को हथेली पर रखें और इसके बीच में सत्तू का लड्डू रखें। चारों तरफ से मोड़ते हुए इसे पैक कर दें। फिर हल्का-सा आटा छिड़कर चिपटाकर कर लें। ऐसे ही सारी लोइयों को सत्तू से भरकर तैयार कर लें।

– इन लोइयों को 10-12 मिनट के लिए सूखे कपड़े से ढककर रख दें।

– इसके बाद सभी लोइयों के पराठे बेल लें।

– मीडियम आंच पर लोहे का तवा रखें। इस पर एक पराठा रखें और 30 सेकेंड तक एक साइड सेंकें। फिर किनारों पर घी लगाकर 4-5 सेकेंड के बाद पलट लें।

– दूसरे साइड भी घी लगाकर बढ़िया तरीके से सारे पराठे सेंक लें।

– सारे पराठे तैयार करने के बाद अब तैयारी करें सैंडविच स्टफिंग की।

– चौकी/चकले पर एक पराठा रखें. इस पर सैंडविच स्प्रेड लगाएं, इस पर आलू की स्लाइसेस, थोड़ा-सा शिमला मिर्च और चने फैलाएं।

– अब दूसरा पराठे में मिंट मेयोनीज लगाकर लें, इसे पहले वाले पराठे पर रख दें।

– अब ऊपर वाले पराठे पर सैंडविच स्प्रेड लगाएं, इसके बाद ऊपर से बारीक लच्छे में कटी पत्तागोभी, स्वीट कॉर्न, नमक, चाट मसाला और चीज ग्रेट करके डाल दें, अब इसके ऊपर एक और पराठा रखें।

– पराठा सैंडविच तैयार है, इसे चार टुकड़ों में काट लें।

