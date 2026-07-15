ITR Filing: घर बैठे भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How to File ITR Online: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सैलरीड टैक्सपेयर और आम लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है और अधिकांश टैक्सपेयर्स इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए पैन, आधार, फॉर्म-16, फॉर्म 26AS, AIS, TIS, बैंक डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़े दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है।

Income Tax Return Filing: हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फिलहाल ITR फाइल किया जा रहा है। सैलरीड और आम लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उनके लिए भी ITR फाइल करना जरूरी होता है। समय पर ITR दाखिल करने से कई फायदे मिलते हैं। अगर आपके टैक्स का ज्यादा भुगतान हुआ है, तो रिफंड जल्दी मिल सकता है। इसके अलावा बैंक से होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेते समय ITR इनकम के प्रमाण के रूप में काम करता है। विदेश यात्रा के लिए कई देशों की वीजा एप्लिकेशन में भी पिछले कुछ सालों के ITR मांगे जाते हैं।

कई लोगों को लगता है कि ITR भरना एक कठिन प्रक्रिया है और इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेना जरूरी है। कई लोग आईटीआर फाइल करने के लिए इधर-उधर चक्कर लगाते रहते हैं और इस वजह से समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो घर बैठे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए घर बैठे आसानी से अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ITR फाइल करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और इसे ऑनलाइन कैसे भरा जा सकता है।

ITR भरने से पहले तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स

ऑनलाइन ITR फाइल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपके पास पैन (PAN) और आधार कार्ड होना चाहिए। दोनों का आपस में लिंक होना जरूरी है। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो अपने एंप्लॉयर द्वारा जारी फॉर्म-16 तैयार रखें, जिसमें आपकी सैलरी, टैक्स कटौती (TDS) और अन्य फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं। इसके अलावा बैंक खातों की जानकारी, बैंक स्टेटमेंट, बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिले ब्याज का विवरण, फॉर्म 26AS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TIS) भी अपने पास रखें। अगर आपने टैक्स बचाने के लिए किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है या हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन या अन्य डिडक्शंस का दावा करना चाहते हैं, तो उनसे जुड़े डॉक्यूमेंट भी तैयार रखें।

कौन सा ITR फॉर्म चुनना चाहिए?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आपकी इनकम के अनुसार कौन-सा ITR फॉर्म लागू होता है। ज्यादातर सैलरीड कर्मचारियों, फ्रीलांसर्स और पेंशनभोगियों के लिए ITR-1 फॉर्म चुनना चाहिए, जबकि एक से अधिक इनकम सोर्स या बिजनेस से आय होने पर अलग ITR फॉर्म लागू हो सकता है। गलत फॉर्म चुनने पर रिटर्न खारिज हो सकता है। इसलिए अपनी इनकम के अनुसार सही फॉर्म का चयन करें।

ITR भरने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

ऑनलाइन ITR दाखिल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर जाएं। इसके बाद अपने PAN या यूजर आईडी की मदद से लॉगिन करें। अगर आपने पहले कभी इस पोर्टल का उपयोग नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।

लॉगिन करने के बाद e-File सेक्शन में जाकर File Income Tax Return विकल्प चुनें। इसके बाद संबंधित असेसमेंट ईयर और फाइलिंग मोड Online का चयन करें। अब अपनी इनकम के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें। पोर्टल पर पहले से उपलब्ध जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, PAN, आधार, बैंक खाते और TDS संबंधी जानकारी की जांच करें और जहां जरूरत हो वहां अपडेट करें।

इसके बाद अपनी इनकम, टैक्स कटौती, निवेश और छूट से जुड़ी सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें। अगर आपकी जानकारी फॉर्म 26AS, AIS और TIS से मेल खाती है, तो रिटर्न प्रोसेस होने में आसानी रहती है। सभी डिटेल्स भरने के बाद टैक्स कैलकुलेशन की जांच करें। अगर कोई अतिरिक्त टैक्स देय है, तो उसका भुगतान करें और चालान का विवरण दर्ज करें।

रिटर्न सबमिट करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। रिटर्न दाखिल करने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होता है। ई-वेरिफिकेशन आधार OTP, नेट बैंकिंग, बैंक खाते, डिमैट खाते या डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जा सकता है। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, तो रिटर्न को वैध नहीं माना जाता।