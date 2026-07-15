Satluj Star Cast: दिलजीत दोसांझ की ‘सतलुज’ में दिखे ये 7 दमदार सितारे, जानिए किसने निभाया कौन-सा किरदार

Satluj Star Cast: सतलुज को लेकर हुए विवाद के बावजूद, फिल्म के कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफें बटोरी हैं। जसवंत सिंह के रोल में दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, गीतिका विद्या ओहल्यान, जगजीत संधू, सविंदरपाल विक्की, कंवलजीत सिंह और वरुण बडोला भी अहम रोल में हैं।

Satluj Star Cast: दिलजीत दोसांझ की सतलुज हाल के हफ्तों में सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। भारत सरकार के फिल्म की रिलीज़ रोकने के बाद, मेकर्स ने इसे ZEE5 पर कुछ समय के लिए प्रीमियर किया। हालांकि, कुछ ही घंटों बाद फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसकी रिलीज़ को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, कास्ट की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हुई है। यहां उन सात एक्टर्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ अहम भूमिकाएँ निभाईं।

दिलजीत दोसांझ

फिल्म में दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं, जो जसवंत सिंह का किरदार निभा रहे हैं। जिन दर्शकों ने सतलुज को हटाए जाने से पहले देख लिया था, उन्होंने दिलजीत की दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ की, और इसे फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बताया।

अर्जुन रामपाल

अर्जुन रामपाल ने फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई है और उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव फीडबैक मिला है। धुरंधर 2 में अपने हालिया काम के बाद, एक्टर ने एक बार फिर सतलुज में अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को इम्प्रेस किया।

गीतिका विद्या ओहल्यान

मशहूर एक्ट्रेस गीतिका विद्या ओहल्यान जसवंत सिंह की पत्नी के रोल में हैं। उनकी इमोशनल परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से तारीफ मिली है, कई लोगों ने दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ की है।

जगजीत संधू

पंजाबी सिनेमा से बॉलीवुड में अपने सफल बदलाव के लिए जाने जाने वाले जगजीत संधू भी एक अहम रोल में हैं। हालांकि फिल्म की कम अवेलेबिलिटी की वजह से कई लोग इसे नहीं देख पाए, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने उनकी असरदार परफॉर्मेंस की तारीफ की।

सविंदरपाल विक्की

वेब सीरीज कोहरा में अपने रोल के लिए काफी पसंद किए गए सविंदरपाल विक्की, सतलुज में नेगेटिव शेड्स वाले एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। उनके इंटेंस रोल को फिल्म की सबसे खास परफॉर्मेंस में से एक माना गया है।

कंवलजीत सिंह

वेटरन एक्टर कंवलजीत सिंह फिल्म में एक और मुख्य विलेन का रोल कर रहे हैं। उनकी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस को दर्शकों और फिल्म के शौकीनों, दोनों से पॉजिटिव रिएक्शन मिले हैं।

वरुण बडोला

वरुण बडोला जसवंत सिंह को रिप्रेजेंट करने वाले एक वकील के तौर पर दिखाई दिए हैं। उनका किरदार हीरो को सपोर्ट करने और कहानी के आस-पास के मेन झगड़े को सुलझाने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे कहानी में इमोशनल गहराई आती है।

सतलुज को लेकर हुए विवाद के बावजूद, फिल्म की टैलेंटेड कास्ट चर्चा का मुख्य विषय बन गई है। उनकी परफॉर्मेंस को बहुत तारीफ मिली है, जिससे यह फिल्म कम समय के लिए रिलीज़ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा चर्चा में रही रिलीज़ में से एक बन गई है।