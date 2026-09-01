सितंबर का महीना आज से शुरू हो गया है। सरकार ने LPG गैस से जुड़े कई तरह के बदलाव किए हैं, जो आज से लागू होने जा रहे हैं। चलिए, जानते हैं एक-एक करके इन नियमों को।

सितंबर का महीना आज से शुरू हो गया है। सरकार ने LPG गैस से जुड़े कई तरह के बदलाव किए हैं, जो आज से लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का न सिर्फ आपके किचन के बजट पर असर पड़ेगा, बल्कि अगर आपके पास पीएनजी भी है, तो आपका मौजूदा एलपीजी कनेक्शन खत्म हो जाएगा। चलिए, जानते हैं एक-एक करके इन नियमों को।

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दो महीने तक कीमतें घटाने के बाद कमर्शियल LPG की कीमतें बढ़ा दी हैं। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 19 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत भारत के प्रमुख शहरों में 9.50 रुपये से 11.50 रुपये तक बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कोलकाता जैसे शहर में हुई है। हालांकि, पटना में LPG की कीमत अभी भी 3,000 रुपये से ज्यादा है, जिससे यह कमर्शियल सिलेंडर के लिए सबसे महंगा शहर बन गया है। वहीं, मुंबई में LPG की कीमत दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर और दूसरे शहरों की तुलना में कम है।

अनिवार्य E-KYC की समय-सीमा खत्म

LPG बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। OMC ने चेतावनी दी थी कि जो मौजूदा LPG यूजर अभी तक अपना आधार-बेस्ड e-KYC पूरा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए 31 अगस्त की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए, अगर आप LPG e-KYC की डेडलाइन चूक गए हैं, तो आपको कई तरह की अस्थायी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

गैस के लिए ऑनलाइन बुकिंग एडवाइजरी

सरकार ने ऑनलाइन तरीकों से LPG सिलेंडर बुक करने पर जोर दिया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बाद से, इंडस्ट्री के स्तर पर ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग लगभग 99% तक बढ़ गई है। यह एडवाइज़री अभी भी लागू है।

नए कनेक्शन पर पाबंदियां

सप्लाई चेन को मैनेज करने और जमाखोरी रोकने के लिए कुछ खास इलाकों में नए डुप्लीकेट या दोहरे LPG कनेक्शन जारी करने पर अस्थायी रोक या सख्त वितरण सीमाएं लागू हैं।

PNG को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम

तेल मंत्रालय ने घरेलू PNG कनेक्शन को तेजी से बढ़ाने और इम्पोर्टेड बॉटल्ड LPG पर निर्भरता कम करने के लिए 1 सितंबर, 2026 से एक नई पहल शुरू की है।

PNG में बदलाव और 30 दिन का नियम

तेल मंत्रालय PNG के विस्तार की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इसके लिए, मंत्रालय ने ‘घरेलू PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना’ नाम से एक नई पहल शुरू की है, जो 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इसका मकसद एक्टिव घरेलू PNG कनेक्शन के विस्तार को तेज करना है।

सरकार ने मार्च 2026 से दो कुकिंग गैस कनेक्शन पर रोक लगा दी है और LPG ग्राहकों से कहा है कि अगर उनकी सोसाइटी या घर में पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, तो वे PNG अपना लें। इसका मतलब है कि अगर आपके पास LPG और PNG दोनों कनेक्शन की सुविधा है, तो आप या तो सिर्फ PNG रख सकते हैं या PNG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नए अपडेट से उन इलाकों की पहचान करने और PNG पर स्विच करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी जहां PNG इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है।

सरकार की ‘एक घर, एक कनेक्शन’ पॉलिसी के तहत, जो घर पूरी तरह से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) पर शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें 30 दिनों के अंदर अपना चालू LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा या आधिकारिक तौर पर बंद करना होगा।