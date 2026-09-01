Mirzapur The Movie: लखनऊ से दिल्ली तक कितनी है टिकट की कीमत? ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की पूरी प्राइस लिस्ट

Mirzapur The Movie Advance Booking: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. टिकट ₹149 से ₹2,000 तक हैं. 4 सितंबर को रिलीज हो रही फिल्म में अली फजल, पंकज त्रिपाठी समेत कई कलाकार नजर आएंगे.

Mirzapur The Movie Advance Booking: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को लेकर लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इससे पहले इसकी एडवांस बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है. अलग-अलग शहरों और सिनेमाघरों में टिकट की कीमतों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है. जहां कुछ जगह टिकट महज ₹149 से उपलब्ध हैं, वहीं प्रीमियम स्क्रीनिंग के टिकट ₹1,800 से ₹2,000 तक पहुंच रहे हैं.

दिल्ली-एनसीआर में सबसे महंगी टिकट

नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के टिकट सबसे महंगे नजर आ रहे हैं. DLF Mall of India स्थित PVR Director’s Cut और PVR Luxe में प्रीमियम नाइट शो की कीमत करीब ₹1,800 तक पहुंच रही है. Wave Cinema और Rcube Monad Mall जैसे मल्टीप्लेक्स में प्रीमियम सीटों के लिए करीब ₹1,050 से ₹1,500 तक खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, छोटे मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन में टिकट ₹149 से ₹250 से शुरू हो रहे हैं.

गुरुग्राम और लखनऊ में क्या है कीमत?

गुरुग्राम में भी लक्जरी स्क्रीन पर टिकट ₹1,500 से ₹1,800 तक पहुंच रहे हैं, जबकि सुबह और दोपहर के शो करीब ₹150 से ₹300 में उपलब्ध हैं. वहीं, लखनऊ में कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं. PVR Sahara Ganj Mall और INOX Umrao Mall में रीक्लाइनर सीटों के टिकट लगभग ₹450 से ₹600 तक हैं, जबकि सामान्य टिकट ₹149 से शुरू होते हैं.

पटना, भोपाल, जयपुर और इंदौर में बजट विकल्प

पटना में प्रीमियम रीक्लाइनर की कीमत करीब ₹350 से ₹500 है, जबकि कुछ शो ₹130-₹150 में मिल रहे हैं. भोपाल, जयपुर और इंदौर में सामान्य टिकट ₹149 से ₹200 और प्रीमियम शाम के शो ₹400 से ₹550 तक हैं.

‘मिर्जापुर’ की फिल्म में क्या खास?

टीजर में रवि किशन और जितेंद्र कुमार जैसे नए चेहरे नजर आते हैं. पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, शीबा चड्ढा और श्वेता त्रिपाठी सहित मूल कलाकार शामिल हैं. अली फजल ने एक बार फिर से गुड्डु भैया के किरदार में नजर आएंगे, जो अख्तर पर अपना राज कायम करने की ताकत रखते हैं. खून-खराबा, हिंसा और खून इस श्रृंखला का पर्याय हैं. अब देखिएगा कि बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम पर कहानी में कौन से नए सामान आते हैं.