Ram Kapoor Controversies: श्रेया कालरा को किस से लेकर ‘Mistry’ के प्रमोशन तक, राम कपूर के 5 बड़े विवाद; जानें यहां

Ram Kapoor Controversies: लॉक अप में राम कपूर अपने बेबाक बयानों और विवादित घटनाओं को लेकर चर्चा में हैं. श्रेया कालरा किसिंग विवाद, बेवफाई पर टिप्पणी, बचपन के दर्दनाक खुलासे और प्रमोशन से जुड़े विवाद ने सुर्खियां बटोरीं.

Ram Kapoor Controversies: रियलिटी शो ‘Lock Upp: Sach Ya Sazaa’ में नजर आए टीवी एक्टर राम कपूर अपने बयानों और कुछ घटनाओं को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं. दशकों लंबे करियर में उनकी छवि काफी हद तक विवादों से दूर रही है, लेकिन शो में उनके बेबाक अंदाज ने सोशल मीडिया पर बहस और आलोचना दोनों को जन्म दिया है. आइए जानते हैं उनके विवादों के बारे में.

श्रेया कालरा के साथ किसिंग विवाद

सबसे चर्चित मामला सह-प्रतियोगी श्रेया कालरा से जुड़ा रहा. एक टास्क जीतकर श्रेया ने राम को एलिमिनेशन से बचाया, जिसके बाद राम ने खुशी में उनके गाल और माथे पर कई बार किस किया. बाद में श्रेया ने घर के अन्य सदस्यों के सामने असहजता जताते हुए व्यक्तिगत स्पेस और सहमति के सम्मान की बात कही. राम ने खुद को “very physical person” बताते हुए कहा कि वह अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं बदलेंगे. उनका दावा था कि श्रेया ने निजी बातचीत में इसे संदर्भ से बाहर लिया गया मामला बताया था.

शादी और बेवफाई पर बयान से मचा बवाल

राम कपूर ने रिश्तों और बेवफाई को लेकर भी ऐसा बयान दिया, जिस पर उन्हें ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि लंबे रिश्तों में मुश्किल दौर आते हैं और बेवफाई कभी-कभी गलती से हो जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर भावनात्मक जुड़ाव कायम रहे तो धोखा देना हमेशा रिश्ता खत्म करने की वजह नहीं होना चाहिए. इस सोच का कई नेटिजन्स ने विरोध किया, जबकि शो में आकांक्षा चमोला ने भी उनके विचारों पर असहमति जताई.

13 साल की उम्र का दर्दनाक खुलासा

एक सीक्रेट-रिवील टास्क के दौरान राम ने अपने बचपन से जुड़ा बेहद निजी और दर्दनाक अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि बोर्डिंग स्कूल में 13 साल की उम्र में एक बड़े छात्र ने उनका यौन शोषण किया था. एक्टर ने कहा कि उस समय वह कुछ समझ नहीं पाए और जम से गए थे. उन्होंने बताया कि प्रसारण से पहले इस घटना के बारे में सिर्फ उनकी पत्नी गौतमी कपूर जानती थीं. उनके खुलासे ने शो के माहौल को भावुक कर दिया.

‘Mistry’ के प्रमोशन से हटाए जाने की खबर

राम के बेबाक अंदाज का असर उनके पेशेवर काम पर पड़ने की खबर भी सामने आई. रिपोर्ट्स के अनुसार, कथित तौर पर अनुचित और यौन संकेतों वाले बयानों के बाद उन्हें जियोहॉटस्टार की सीरीज ‘Mistry’ के प्रमोशनल कैंपेन से अलग कर दिया गया. इसके बाद सह-कलाकार मोना सिंह ने बाकी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली.

वरुण यादव के साथ अचानक किस

एक अन्य मौके पर राम ने सह-प्रतियोगी वरुण यादव को अचानक होठों पर किस कर दिया. यह घटना उस समय हुई जब वरुण ने 40 की उम्र के बाद बेवफाई को लेकर उन्हें चिढ़ाया था. इस घटना ने राम के ऑन-कैमरा व्यवहार और व्यक्तिगत सीमाओं को लेकर चल रही बहस को और तेज कर दिया.