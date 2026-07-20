Gold-Silver Price Today 20 July 2026: सोने की कीमत मामूली बढ़ी, थोड़ा महंगा हुआ गोल्ड, जानें अपने शहरों के ताजा रेट

By
Sudhanshu Chouhan
-
0
3
पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सर्राफा बाजार में भी हलचल बनी हुई है. हालांकि, आज यानी 20 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है।

Gold-Silver Price Today 20 July, 2026: घरेलू और वैश्विक बाजार में लगातार बदलते आर्थिक हालात का असर सोने और चांदी की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है. पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सर्राफा बाजार में भी हलचल बनी हुई है. आज यानी 20 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में हल्की तेजी दर्ज की गई है। आइए जानते हैं देश के मुख्य शहरों में आज 22 और 24 कैरेट सोने के साथ चांदी का ताजा भाव.

दिल्ली में आज सोने और चांदी का रेट (Gold-Silver Rate Today 20 July 2026)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,49,230 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना 1,37,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. चांदी की कीमत भी लगभग 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर है.

मुंबई-कोलकाता में ताजा भाव

मुंबई और कोलकाता में आज सोने की कीमतें लगभग समान स्तर पर दर्ज की गई हैं. दोनों शहरों में 24 कैरेट सोना 1,49,080 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,37,153 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है. वहीं, चांदी का रेट करीब 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

चेन्नई में सोने का भाव

चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,42,596 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,618 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. यहां चांदी की कीमत लगभग 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है.

पुणे-बेंगलुरु में प्राइस

पुणे और बेंगलुरु में भी आज सोने के दाम एक समान हैं. 24 कैरेट सोना 1,43,325 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,29,453 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है. वहीं, चांदी की कीमत लगभग 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

वैश्विक बाजार में भी आज सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली. हाजिर सोना करीब 4,005.56 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार की कीमतों पर भी पड़ता है, इसलिए आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है.