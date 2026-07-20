‘पति को बेल्ट से पीटूंगी...’ India’s Got Latent 2 में ये क्या बोल गईं साक्षी झा? अब सस्पेंशन की खबर से मचा हड़कंप

India’s Got Latent 2 : बिहार की टीचर साक्षी झा, जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2 में आई थीं, ने शो में अपनी बातों से बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है।

India’s Got Latent 2 : कॉमेडियन समय रैना का इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 एक बार फिर चर्चा में आ गया है, इस बार कंटेस्टेंट साक्षी झा के विवादित बयानों की वजह से। बिहार की एक टीचर, साक्षी ने शो में आने के दौरान पुरुषों और शादी के बारे में भड़काऊ बयान देकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी थी।

जैसे ही एपिसोड के क्लिप वायरल हुए, साक्षी को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग और बुराई का सामना करना पड़ा। इस विवाद के बीच, ऐसी खबरें भी सामने आईं कि उन्हें उनके टीचिंग पद से सस्पेंड कर दिया गया है। हालाँकि, बिहार सरकार या राज्य शिक्षा विभाग की ओर से इस तरह की कार्रवाई के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2 पर साक्षी झा ने क्या कहा?

Sakshi Jha > Calls herself a man-hater feminist

> Hates her father, grandfather, and brother

> Hates and abuses all men

> Wants to beat her husband after marriage For 10 minutes she kept ranting. Even the judges were fed up. What a joker. Does she think she is cool? pic.twitter.com/iO3TAZWAYv — ︎ ︎venom (@venom1s) July 17, 2026

इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 में आने के दौरान, साक्षी झा ने खुले तौर पर खुद को “पुरुष-विरोधी” बताया। बातचीत तब और भी विवादित हो गई जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके विचार उनके अपने परिवार के आदमियों पर भी लागू होते हैं।

साक्षी ने जवाब दिया कि उन्हें मर्द पसंद नहीं हैं, चाहे वे उनके पिता, दादा या भाई हों। कहा जाता है कि उन्होंने अपने विचारों को जेनरेशनल ट्रॉमा से जोड़ा।

हालांकि, यह एक और बयान था जिसने शो में मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। अपनी ज़िंदगी के लक्ष्यों के बारे में बात करते हुए, साक्षी ने कहा कि वह नशे में धुत होकर अपने पति को बेल्ट से पीटना चाहती थीं।

Samay Raina posted video requesting people not to roast men hater feminist Sakshi Jha “Sakshi’s comments were coz of stage pressure 🤡 “She was the only reason the episode got success” “We should show some love to her & prove men are best” Samay Raina is worst, he can do… pic.twitter.com/JQqQNONpmT — Chota Don (@choga_don) July 18, 2026

यह बात जल्द ही एपिसोड के सबसे ज़्यादा चर्चा वाले पलों में से एक बन गई, और क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैल गईं।

वायरल बातों से भारी रिएक्शन

एपिसोड के अटेंशन पाने के तुरंत बाद, साक्षी ने खुद को ऑनलाइन तूफ़ान के बीच पाया। उनके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, मीम्स बने और गरमागरम बहसें हुईं, जिसमें कई यूज़र्स ने उनके कमेंट्स के नेचर पर सवाल उठाए।

रिएक्शन के बीच, ऐसी खबरें आने लगीं कि साक्षी, जो बिहार में टीचर के तौर पर काम करती हैं, को इस विवाद के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि, बिहार सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान न आने की वजह से सस्पेंशन का दावा कन्फर्म नहीं हुआ है। इसलिए, जब तक अधिकारी कोई फॉर्मल क्लैरिफिकेशन जारी नहीं करते, तब तक उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाली रिपोर्ट्स पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए।

समय रैना साक्षी झा के सपोर्ट में आए

जैसे-जैसे ट्रोलिंग बढ़ी, समय रैना आगे आए और लोगों से साक्षी के वायरल अपीयरेंस पर रिएक्ट करते समय लाइन क्रॉस न करने की रिक्वेस्ट की। कॉमेडियन ने माना कि उनके कमेंट्स के आस-पास मीम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने दर्शकों से यह याद रखने की अपील की कि वायरल क्लिप्स के पीछे एक असली इंसान है।

समय ने बताया कि स्टेज पर आना और ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना हमेशा आसान नहीं होता है, और कंटेस्टेंट कभी-कभी उस समय अचानक या कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट्स कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद अपने बयानों का बचाव नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक से बचने और साक्षी के साथ प्यार से पेश आने की रिक्वेस्ट की।

इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2 विवादों की वजह से सुर्खियों में है

इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 ऑनलाइन चर्चा में बना हुआ है, जिसमें कंटेस्टेंट और उनके अचानक बयान अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं। साक्षी झा के आने से अब शो में एक और विवाद जुड़ गया है। हालांकि पुरुषों, उनके परिवार और उनके होने वाले पति के बारे में उनकी बातों पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल एक्शन लिया गया है। जब तक बिहार सरकार या शिक्षा विभाग रिपोर्ट किए गए सस्पेंशन की ऑफिशियल पुष्टि नहीं करता, तब तक यह दावा वेरिफाइड नहीं है।