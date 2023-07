Fraud Of 28 Lakhs In The Name Of Sending Abroad : विदेश भेजने के नाम 28 लाख की ठगी 

Aaj Samaj (आज समाज), Fraud Of 28 Lakhs In The Name Of Sending Abroad ,पानीपत : मडलौडा गांव में विदेश भेजने के नाम 28 लाख की ठगी करने के मामला प्रकाश में आया है। सुरेश पत्नी नरेश वासी मडलौडा की रहने वाली महिला ने पुलिस थाना को दी शिकायत में बताया कि हम अपने बेटे रोबिन को विदेश भेजना चाहते थे, उसी दौरान हमारा दूर का रिश्तेदार जितेंद्र पुत्र राजेन्द्र निवासी परढाना व विशाल पुत्र सेवाराम निवासी गांव शहर से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें विदेश भेजने की बातें कहीं उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे को अमेरिका भेज देंगे उसकी एवज में तुम्हें हमें 35 लाख रुपये देने होंगे।

जमीन बेच कर हमने पैसे का इंतजाम किया

हमने उनकी बातों में आकर हमने एक किला जमीन जो कि मेरे बेटे रोबिन के नाम थी वह बेच कर हमने पैसे का इंतजाम किया और दोषी गणों को 28 लाख दिए जिनमें 4 मार्च 2022 को10 लाख नगद व 17 मार्च 2022 को 3 लाख नकद और 1 अगस्त 2022 को 3 लाख विशाल के खाते में आरटीजीएस करवाएं और 3 लाख उसके दूसरे खाते में आरटीजीएस करवाएं। दिनांक 7 जून 2022 को जितेंद्र खाते में 4 लाख आरटीजीएस करवाई इसके उपरांत 18 जुलाई 2022 को 4 लाख रुपये जितेंद्र को दिए। 1लाख रुपये हमने 5 अगस्त 2022 को जितेंद्र को दिए 28 लाख रुपये जाने के बाद उन्होंने मेरे लड़के को अजर भाई जान में बाकू जगह पर भेज दिया और कहा कि कुछ दिनों बाद हम इसे अमेरिका भेज देंगे परंतु दोषी गणों ने मेरे बेटे को लगभग डेढ़ महीने वही रखा और उसके उपरांत उसे दुबई भेज दिया काफी समय बीतने पर दोषीगण का कोई जवाब ना आया और वहां से कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे लड़के को आटीसे बाबा में भेज दिया।

फोन भी उठाना बंद कर दिए

फिर उन्होंने मेरे फोन भी उठाना बंद कर दिए और मेरा बेटा वहां पर भूखा प्यासा रहा किसी तरह से हमने पैसे उसके पास भेजें और उसका निर्वाह हुआ। दोषी ने एक डेढ़ महीने तक हमारा फोन भी नहीं उठाया और घर जाने पर भी हमें मिलते नहीं थे इसके बाद हमने एक दूसरे एजेंट के माध्यम से अपने बेटे को अमेरिका भिजवाया अब दोषीगण के घर जाते हैं वह मिलते नही हैं और आपसे निवेदन है कि हमारे 28 लाख रुपए दोषीगणों विदेश भेजने के नाम पर ठग लिए हैं हमारे पैसे दिलवाए और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, पुलिस थाना मडलौड़ा ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

