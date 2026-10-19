Dussehra 2026: विजयादशमी के दिन क्या करना होता है शुभ? शमी पूजन, नई शुरुआत और शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी

दशहरा के अवसर पर कई लोग नया वाहन, सोना-चांदी, घर या जमीन खरीदना पसंद करते हैं. घर में शमी का पौधा लगाना कुछ परंपराओं में शुभ माना जाता है.

Dussehra 2026 Shubh Things: नवरात्री की धूम पूरे देश में है. 9 दिन माता के 9 अलग अलग रूप की पूजा की जाती है. दशहरा पर रावण को जलाया जाता है. दशहरा यानी विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन भगवान श्रीराम की पूजा और रावण दहन के जरिए अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं में विजयादशमी को नई शुरुआत और शुभ कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है.

दशहरा के अवसर पर कई लोग नया वाहन, सोना-चांदी, घर या जमीन खरीदना पसंद करते हैं. घर में शमी का पौधा लगाना कुछ परंपराओं में शुभ माना जाता है. दशहरे से जुड़ी इन परंपराओं के पीछे धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं हैं. आइए जानते हैं कि विजयादशमी के दिन किन चीजों की खरीदारी और कौन-से काम शुभ माने जाते हैं.

कब है विजयादशमी 2026 की दशमी तिथि?

विवरण तारीख और समय दशमी तिथि प्रारंभ 20 अक्टूबर 2026, दोपहर 12:51 बजे दशमी तिथि समाप्त 21 अक्टूबर 2026, दोपहर 2:11 बजे विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक दोपहर की पूजा का समय दोपहर 1:14 बजे से शाम 3:30 बजे तक रावण दहन का समय 20 अक्टूबर 2026, शाम 5:47 बजे के बाद (प्रदोष काल)

दशहरे पर नई झाड़ू खरीदना क्यों माना जाता है शुभ?

आपको बता दें कि दशहरे और दिवाली के अवसर पर नई झाड़ू खरीदने की परंपरा कई घरों में प्रचलित है. झाड़ू को घर की स्वच्छता से जोड़कर देखा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि साफ-सुथरे घर में सकारात्मकता और खुशहाली का वास होता है. इसी विश्वास के चलते कुछ लोग विजयादशमी पर नई झाड़ू खरीदते हैं. इसे धार्मिक परंपरा और आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

विजयादशमी पर नया वाहन खरीदना कितना शुभ?

यह बात कई लोग जानना चाहते हैं कि विजयादशमी को नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ अवसर होता है या नहीं. जवाब है जी हां, यह बेहद शुभ होता है इसी वजह से कई लोग इस दिन कार, बाइक या अन्य वाहन खरीदते हैं. मान्यता के अनुसार, शुभ दिन पर खरीदी गई वस्तु के साथ नई शुरुआत करना अच्छा माना जाता है. अगर आप भी दशहरे पर वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त के साथ अपने बजट, बीमा, पंजीकरण और जरूरी दस्तावेजों पर भी ध्यान दें.

सोना-चांदी और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा

पुराने समय से ही त्योहारों पर सोने-चांदी की खरीदारी को समृद्धि और शुभता से जोड़ा जाता रहा है. ऐसे में विजयादशमी पर कुछ परिवार सोने-चांदी के सिक्के, आभूषण या तांबे और पीतल के बर्तन खरीदने का भी चलन है. धार्मिक आस्था के अनुसार, इस दिन की गई खरीदारी शुभ मानी जाती है. सोना-चांदी खरीदते समय अपनी आर्थिक क्षमता और जरूरत को प्राथमिकता देना जरूरी है.

घर या जमीन खरीदने के लिए दशहरा शुभ

काफी लोग अपने लिए नए घर का सपना दशहरा के शुभ अवसर पर पूरा करते हैं. विजयादशमी के दिन नया घर खरीदने, जमीन की बुकिंग कराने या संपत्ति से जुड़ा नया काम शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इस दिन को शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. संपत्ति खरीदने से पहले उसके स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, कानूनी स्थिति, रजिस्ट्री और कुल खर्च की जांच अवश्य करें.