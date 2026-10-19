मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार रात फायरिंग की गई। मुंबई पुलिस ने इस गोलीबारी के आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि एक आरोपी रेहान वेल्डर का काम करता है, जो हथियार रखने के मामले में पहले जेल जा चुका है।

Tiger Shroff Firing Case: मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार रात फायरिंग की गई। मुंबई पुलिस ने इस गोलीबारी के आरोपियों को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि एक आरोपी रेहान वेल्डर का काम करता है, जो हथियार रखने के मामले में पहले जेल जा चुका है। वहीं, दूसरा आरोपी टाइल लगाने का काम करता है। इस मामले में हुई गिरफ्तारी से दोनों के माता-पिता हैरान है।

आर्म्स एक्ट में जा चुका है जेल

रेहान सोनीपत के देवरू गांव का रहने वाला है। परिवार के मुताबिक, नौवीं कक्षा में फेल होने के बाद उसने काम ढूंढना शुरू किया। इसी बीच वह गलत संगत में पड़ गया। एक दिन वह अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। इस मामले में वह काफी दिन जेल में रहा। परिजनों ने उससे कई बार बोला कि वह सही रास्ते पर चलकर मेहनत करे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी।

कर रहा था वेल्डिंग का काम

अवैध हथियार रखने के मामले में जेल की सजा काटने के बाद वह वेल्डिंग का काम करने लगा था। वह अपनी मां समसिदा और छोटे भाई के साथ गांव में अपने मामा के घर में रहता था। उसकी मां एक निजी कंपनी में काम करती है। रेहान की मौसी अफसाना ने बताया कि जेल से छूटने के बाद वह वेल्डिंग का काम करने लगा था। वह परिवार को यही बात बताकर घर से निकला था कि वह वेल्डिंग का काम करने जा रहा है। बकरीद पर वह घर आया था, तब भी उसने यही बात बताई थी।

दूसरे आरोपी की कुंडली

गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार दूसरा आरोपी भी सोनीपत का ही रहने वाला है। वह नाबालिग है। उसके पिता ने बताया कि वह गोहाना में पत्थर और टाइल्स लगाने का काम सीख रहा था। वह 13 अक्तूबर को घर आया था, लेकिन इसके बाद कहां चला गया इस बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं है। आरोपी के पिता खुद दिव्यांग हैं और ईंट तोड़कर परिवार का गुजारा करते हैं। पिता ने बताया कि हो सकता है कि कोई उसे बहला-फुसला कर ले गया हो।