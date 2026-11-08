Diwali 2026 Panchang: आज दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? जानें अभ्यंग स्नान का समय, राहुकाल और पंचांग

रविवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ दिन की शुरुआत हुई है. सुबह अभ्यंग स्नान किया जाएगा, जबकि शाम को घरों और मंदिरों में दीप जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, आज सुबह 11 बजकर 29 मिनट तक चतुर्दशी तिथि रहेगी.

Diwali 2026 Shubh Muhurat: आज 8 नवंबर को देशभर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. रविवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ दिन की शुरुआत हुई है. सुबह अभ्यंग स्नान किया जाएगा, जबकि शाम को घरों और मंदिरों में दीप जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, आज सुबह 11 बजकर 29 मिनट तक चतुर्दशी तिथि रहेगी. इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी. ऐसे में अगर आप भी दिवाली पर पूजा-पाठ और शुभ कार्यों की तैयारी कर रहे हैं तो जान लीजिए आज का पंचांग, लक्ष्मी पूजन का शुभ समय, अभ्यंग स्नान मुहूर्त और राहुकाल.

8 नवंबर 2026 का पंचांग

रविवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से खास है. आज स्वाती नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है. इसके साथ ही दिवाली, अभ्यंग स्नान और लक्ष्मी पूजन का पर्व मनाया जाएगा.

पंचांग विवरण समय और जानकारी दिन रविवार पक्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी, सुबह 11:29 बजे तक अगली तिथि अमावस्या नक्षत्र स्वाती, अगले दिन सुबह 7:24 बजे तक योग आयुष्मान, रात 3:03 बजे तक विशेष पर्व दिवाली, अभ्यंग स्नान, लक्ष्मी पूजन

दिवाली 2026 पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

दिवाली की शाम मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है. इस साल लक्ष्मी पूजन के लिए शाम 5 बजकर 54 मिनट से रात 7 बजकर 50 मिनट तक का समय शुभ बताया गया है.

लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त:

पूजा शुरू करने का समय: शाम 5:54 बजे

पूजा का समापन समय: रात 7:50 बजे

दिवाली पर अभ्यंग स्नान का शुभ समय

दिवाली से पहले नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान की परंपरा है. इस दिन सूर्योदय के आसपास शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि अभ्यंग स्नान करने से नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. इस साल उदया तिथि के अनुसार चतुर्दशी 8 नवंबर को पड़ रही है. इसलिए अभ्यंग स्नान भी आज ही किया जाएगा.

अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त:

सुबह 5:41 बजे से 6:38 बजे तक

दिवाली 2026 पर आज ब्रह्म मुहूर्त से गोधूलि बेला तक के शुभ समय

आज पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इनका समय इस प्रकार है:

शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:46 बजे प्रातः संध्या सुबह 5:20 से 6:38 बजे अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:30 बजे गोधूलि मुहूर्त शाम 5:39 से 6:05 बजे सायाह्न संध्या शाम 5:39 से 6:57 बजे

8 नवंबर को अलग-अलग शहरों में राहुकाल का समय

हिंदू धर्म में राहुकाल को अशुभ समय माना जाता है. इस दौरान नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है. रविवार को अलग-अलग शहरों में राहुकाल का समय इस प्रकार रहेगा: