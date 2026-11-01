Ahoi Ashtami Vrat Niyam: पहली बार रख रही हैं अहोई अष्टमी का व्रत? जानें पूजा के ये 5 बेहद जरूरी नियम

हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत संतान की खुशहाली और लंबी उम्र की कामना के लिए विशेष महत्व रखता है. हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है.

रविवार, 1 नवंबर को एक बेहद शुभ और धार्मिक महत्व का दिन है. हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत संतान की खुशहाली और लंबी उम्र की कामना के लिए विशेष महत्व रखता है. हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है. इस दिन माताएं अहोई माता की पूजा-अर्चना करती हैं और अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं.

परंपरा के अनुसार, इस दिन महिलाएं सुबह से उपवास रखती हैं. शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं. इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है. कुछ परिवारों में चंद्रमा को अर्घ्य देने की भी परंपरा है. साल 2026 में अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर, रविवार को रखा जाएगा. अगर आप पहली बार यह व्रत करने जा रही हैं, तो इससे जुड़े पूजा-विधान और परंपराओं के बारे में जान लेना जरूरी है.

अहोई अष्टमी 2026: कब से कब तक रहेगी अष्टमी तिथि?

अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस साल अष्टमी तिथि 1 नवंबर की दोपहर से शुरू होकर 2 नवंबर की दोपहर तक रहेगी.

अहोई अष्टमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, 1 नवंबर को अहोई माता की पूजा के लिए शाम का समय शुभ रहेगा. इस दौरान महिलाएं विधि-विधान से पूजा कर सकती हैं.

विवरण समय और तारीख अहोई अष्टमी व्रत 1 नवंबर 2026, रविवार अष्टमी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर, दोपहर 2:51 बजे अष्टमी तिथि समाप्त 2 नवंबर, दोपहर 1:10 बजे पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से 6:54 बजे तक तारों के दर्शन का समय शाम करीब 6 बजे चंद्रोदय रात 11:40 बजे

अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देने की परंपरा

अहोई अष्टमी के दिन तारों का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता के अनुसार, महिलाएं शाम को पूजा करने के बाद आकाश में तारे दिखाई देने पर उन्हें अर्घ्य देती हैं. इसके बाद परिवार की परंपरा के अनुसार व्रत का पारण किया जाता है. कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी उपवास खोलती हैं. तारों के दर्शन के समय और चंद्रोदय के समय में अंतर होता है.अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार पूजा करना उचित रहता है.

अहोई अष्टमी व्रत के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

अहोई अष्टमी की पूजा में कुछ पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है. पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए इन बातों को जानना उपयोगी हो सकता है.

1. अहोई माता की कथा जरूर पढ़ें: पूजा के समय अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनने या पढ़ने की परंपरा है. इसके बाद माता की आरती की जाती है.

2. शुभ वस्त्र पहनें: इस दिन कई परिवारों में काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज किया जाता है. महिलाएं अपनी मान्यता के अनुसार शुभ रंगों के वस्त्र पहनती हैं.

3. धारदार चीजों के इस्तेमाल से बचें: पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, व्रत के दिन चाकू, कैंची और अन्य धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता.

4. सात्विकता का रखें ध्यान: पूजा और व्रत का पारण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करने की परंपरा है.

5. अहोई माता के चित्र की पूजा करें: पूजा के लिए दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जा सकता है. ऐसा संभव न होने पर बाजार में मिलने वाले अहोई माता के कैलेंडर या चित्र की पूजा भी की जा सकती है.

6. अपनी सेहत का ध्यान रखें: निर्जला व्रत की परंपरा होने के बावजूद स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है. बिना पानी के उपवास हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर उपवास के नियमों में बदलाव के लिए परिवार के साथ चिकित्सकीय सलाह को भी महत्व दें.