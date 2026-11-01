Ind vs NZ 5th T20: वैभव सूर्यवंशी की वापसी, कुलदीप और वरुण को मिलेगा मौका, भारत की संभावित प्लेइंग XI

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Viplove Kumar
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (1 नवंबर) को खेला जाएगा. हैमिल्टन के सेडन पार्क में होने वाले इस मैच में भारतीय टीम मैनेजमेंट प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकता है.
वैभव सूर्यवंशी की वापसी, कुलदीप और वरुण को मिलेगा मौका, भारत की संभावित प्लेइंग XI

नई दिल्ली. भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का अंत जीत के साथ करना चाहेगी. वहीं मेजबान टीम का इरादा लगातार दूसरी जीत के साथ इसे खत्म करना होगा. 5 मैचों की सीरीज में भारत के पास 3-1 की भजेय बढ़त है. पिछले मैच में मिली हार के बाद भारतीय टीम के प्लेइंग इलेवन में बदलाव संभव है. वैभव सूर्यवंशी को वापसी का मौका मिल सकता है. वहीं कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती की भी प्लेइंग इलेवन में एंट्री हो सकती है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (1 नवंबर) को खेला जाएगा. पिछले मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद हैमिल्टन के सेडन पार्क में बदलाव की उम्मीद है. सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की नजर अब कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मौका देने पर हो सकती है. कुलदीप और वरुण दोनों ही दुनिया के बेहतरीन टी20 स्पिन गेंदबाजों में शामिल हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती चार मुकाबलों में उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा है. शिवम दुबे, भुवनेश्वर कुमार और वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर भी चर्चा है.

नीतीश रेड्डी की जगह खेल सकते हैं शिवम दुबे

शिवम दुबे को भी इस विदेशी सीरीज में अब तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. पांचवें टी20 में उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी की जगह टीम में शामिल किया जा सकता है. नीतीश रेड्डी के लिए चौथा टी20 मुकाबला अच्छा नहीं रहा था. शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उनके एक ओवर में 32 रन बटोर लिए थे. इसके बाद 260 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भी नीतीश बल्ले से खास योगदान नहीं दे सके.

भुवनेश्वर कुमार को मिलेगा मौका

भुवनेश्वर कुमार ने सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबले खेले थे. वह केवल एक विकेट हासिल कर सके. इसके बाद उन्हें चौथे टी20 की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. पांचवें मैच के नतीजे से सीरीज के अंतिम परिणाम पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है. ऐसे में टीम मैनेजमेंट भुवनेश्वर को एक और मौका दे सकता है.

वैभव सूर्यवंशी की वापसी पर भी नजर

चौथे टी20 में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले ने भी कई लोगों को हैरान किया था. उन्होंने तीसरे टी20 मुकाबले में हेनरी स्टेडियम में शानदार बल्लेबाजी की थी. बिहार के 15 साल के बल्लेबाज वैभव फिलहाल टी20 इंटरनेशनल में भारत के नियमित ओपनर नहीं हैं. पांचवें मुकाबले में उन्हें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन या ईशान किशन में से किसी एक की जगह मौका दिया जा सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन:

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, मयंक यादव और वरुण चक्रवर्ती।

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।