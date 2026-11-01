Panchang 1 November 2026: आज का पंचांग, जानें राहुकाल, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

1 नवंबर 2026, रविवार को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. दोपहर के बाद सप्तमी समाप्त होकर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा.

1 नवंबर 2026, रविवार का दिन तिथियों के अनुसार बेहद शुभ रहने वाला है. आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. दोपहर के बाद सप्तमी समाप्त होकर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं. शाम को पूजा के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, रविवार को पुष्य नक्षत्र और साध्य योग का संयोग भी बन रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं 1 नवंबर का पंचांग, दिनभर के शुभ मुहूर्त, राहुकाल और अलग-अलग शहरों में सूर्योदय-सूर्यास्त से जुड़ी जानकारी.

1 नवंबर 2026 का पंचांग

रविवार को दोपहर तक सप्तमी तिथि रहेगी. इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी. पुष्य नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन और रात रहेगा. वहीं साध्य योग दोपहर तक रहने वाला है.

पंचांग विवरण समय और जानकारी दिन रविवार महीना कार्तिक पक्ष कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी, दोपहर 2:52 बजे तक अगली तिथि अष्टमी योग साध्य, दोपहर 2:40 बजे तक नक्षत्र पुष्य, 2 नवंबर सुबह 4:31 बजे तक विशेष पर्व अहोई अष्टमी व्रत

1 नवंबर के शुभ मुहूर्त

रविवार को पूजा-पाठ और शुभ कार्यों के लिए कई विशेष मुहूर्त रहेंगे. ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अभिजित मुहूर्त तक का समय इस प्रकार है.

शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:42 बजे तक प्रातः संध्या सुबह 5:16 से 6:33 बजे तक अभिजित मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:30 बजे तक विजय मुहूर्त दोपहर 2:00 से 2:44 बजे तक गोधूलि मुहूर्त शाम 5:43 से 6:09 बजे तक सायाह्न संध्या शाम 5:43 से 7:00 बजे तक

1 नवंबर को अलग-अलग शहरों में राहुकाल

हिंदू पंचांग में राहुकाल को अशुभ समय माना जाता है. इस अवधि में नए और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचने की मान्यता है. रविवार को प्रमुख शहरों में राहुकाल का समय यहां देख सकते हैं.

शहर राहुकाल का समय दिल्ली शाम 4:13 से 5:36 बजे तक मुंबई शाम 4:40 से 5:05 बजे तक चंडीगढ़ शाम 4:13 से 5:35 बजे तक लखनऊ शाम 4:00 से 5:24 बजे तक भोपाल शाम 4:17 से 5:42 बजे तक कोलकाता दोपहर 3:34 से शाम 5:59 बजे तक अहमदाबाद शाम 4:37 से 5:01 बजे तक चेन्नई शाम 4:15 से 5:42 बजे तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

1 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 32 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 5 बजकर 36 मिनट पर होगा.

1 नवंबर को रखा जाएगा अहोई अष्टमी का व्रत

रविवार को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा. यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी जीवन की कामना के लिए रखती हैं. इस दिन अहोई माता की विधि-विधान से पूजा की जाती है. परंपरा के अनुसार, महिलाएं सुबह से उपवास रखती हैं और शाम को अहोई माता की कथा सुनती हैं. इसके बाद रात में आसमान में तारे दिखाई देने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है. व्रत का पारण किया जाता है. कुछ परिवारों में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की भी परंपरा है. इस साल अष्टमी तिथि 1 नवंबर को दोपहर 2:52 बजे शुरू हो रही है और रात में भी रहेगी. अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा.