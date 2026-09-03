आधी रात Salman Khan ने Vivek Oberoi को फोन कर दी ऐसी धमकियां, बुरी तरह डर गए थे Aishwarya के एक्स, फिर…

Vivek Oberoi Controversy: 2003 में विवेक ओबेरॉय, ऐश्वर्या राय और सलमान खान का विवाद बॉलीवुड के सबसे चर्चित मामलों में रहा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद ने विवेक के करियर और निजी जिंदगी पर गहरा असर डाला.

Vivek Oberoi Controversy: बॉलीवुड के सबसे चर्चित और विवादित लव ट्रायंगल में विवेक ओबेरॉय, ऐश्वर्या राय और सलमान खान का नाम आज भी लिया जाता है. साल 2003 में सामने आया यह विवाद इतना बड़ा था कि इसने न सिर्फ तीनों सितारों की निजी जिंदगी, बल्कि उनके करियर पर भी गहरा असर डाला. आइए आज विवेक ओबेरॉय के जन्मदिन पर जानते हैं कि क्या हुआ था.

सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता

ऐश्वर्या राय और सलमान खान ने 1999 में डेटिंग शुरू की थी. हालांकि, 2002 में दोनों का रिश्ता बेहद तनावपूर्ण परिस्थितियों में खत्म हुआ. बाद में ऐश्वर्या ने शराब की लत और कथित दुर्व्यवहार से जुड़े मुद्दों को रिश्ते से अलग होने की वजह बताया.

ब्रेकअप के बाद उस दौर के उभरते अभिनेता विवेक ओबेरॉय ऐश्वर्या के करीब आए. मुश्किल समय में विवेक ने उन्हें भावनात्मक सहारा दिया. विवेक ने ऐश्वर्या के प्रति अपनी गहरी भावनाओं और नजदीकी को लेकर खुलकर बात की, जबकि ऐश्वर्या अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखना चाहती थीं.

2003 की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी विवाद की वजह

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ 2003 में आया, जब विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि नशे की हालत में सलमान खान ने उन्हें कई बार फोन किया और ऐश्वर्या के साथ उनके संबंधों को लेकर धमकियां दीं. विवेक के अनुसार, एक ही रात में उन्हें दर्जनों धमकी भरे फोन किए गए थे.

Quora के अनुसार, “यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेक के लिए बर्बादी का कारण साबित हुई. विडंबना यह है कि जिस एक्ट्रेस के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था, उसने बाद में कहा कि वह इसमें शामिल नहीं थी.” ऐश्वर्या ने इस मीडिया विवाद से खुद को अलग रखा और विवेक के सार्वजनिक तरीके का समर्थन नहीं किया.

विवाद का विवेक के करियर पर असर

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबेरॉय की छवि रातोंरात बदल गई. एक उभरते हुए एक्टर के तौर पर पहचान बना रहे विवेक जल्द ही बॉलीवुड में एक विवादित शख्सियत के रूप में देखे जाने लगे. बाद के वर्षों में उन्होंने दावा किया कि इंडस्ट्री के प्रभावशाली लोगों ने उन्हें काम से दूर रखा, जिसके कारण उनके करियर को लंबे समय तक नुकसान झेलना पड़ा.

समय के साथ तीनों की जिंदगी आगे बढ़ी. ऐश्वर्या राय ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की, जबकि विवेक ओबेरॉय ने प्रियंका अल्वा के साथ विवाह किया.