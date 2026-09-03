Bigg Boss 20 Contestants: बिग बॉस इन 5 लोगों की हो सकती है सरप्राइज एंट्री ! सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज

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Amit Upadhyay
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Bigg Boss 20 Contestants: बिग बॉस 20 के प्रीमियर से पहले शो में सरप्राइज एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर अम्रपाली दुबे, माही विज, रिया अहीर, रजत बेदी और गुल्की जोशी समेत कई नामों की चर्चा है।
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बिग बॉस के नए सीजन में कई चौंकाने वाले चेहरे नजर आ सकते हैं।

Bigg Boss 20 Surprise Entry: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस 20 का आगाज होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन शो के शुरू होने से पहले ही कंटेस्टेंट्स को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। 6 सितंबर से शुरू होने वाले इस सीजन को लेकर सोशल मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट मीडिया तक कई नामों की चर्चा है। खास बात यह है कि कुछ रिपोर्ट्स में मेकर्स की ओर से आगे चलकर सरप्राइज या वाइल्डकार्ड एंट्री के जरिए नए चेहरों को घर में भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। बिग बॉस 20 की संभावित लिस्ट में टीवी कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सिंगर्स और रियलिटी शो से जुड़े चेहरों के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और ऑनलाइन चर्चाओं में आम्रपाली दुबे, माही विज, गुल्की जोशी, रिया अहीर और रजत बेदी जैसे नामों को लेकर अटकलें देखने को मिल रही हैं। हालांकि मेकर्स की ओर से आधिकारिक तौर पर सरप्राइज एंट्री के लिए कन्फर्म नहीं किया गया है।

सुर्खियों में आम्रपाली दुबे का नाम

भोजपुरी इंडस्ट्री की लोकप्रिय एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का नाम बिग बॉस 20 की संभावित कंटेस्टेंट लिस्ट में सामने आया है। टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शकों के बीच उनकी पहचान को देखते हुए उनकी एंट्री शो के लिए बड़ा रीजनल कनेक्शन साबित हो सकती है। हालांकि मौजूदा रिपोर्ट्स में उनका नाम संभावित कंटेस्टेंट के तौर पर है और सरप्राइज वाइल्डकार्ड एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

माही विज की एंट्री की भी चर्चा

टीवी की जानी-पहचानी एक्ट्रेस माही विज का नाम भी उन सेलिब्रिटी चेहरों में शामिल है, जिन्हें बिग बॉस 20 से जोड़ा जा रहा है। माही लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं और रियलिटी शो का अनुभव भी रखती हैं। ऐसे में अगर वह बिग बॉस के घर में पहुंचती हैं तो उनकी मौजूदगी शो में रिश्तों, रणनीति और टास्क के लिहाज से दिलचस्प मोड़ ला सकती है। फिलहाल यह नाम भी रिपोर्ट्स और अटकलों के दायरे में है।

रिया अहीर भी कर सकती हैं एंट्री

बिग बॉस 20 के संभावित चेहरों में रिया अहीर का नाम भी चर्चा में है। वह छात्र आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आई थीं और उनकी पहचान एक्टिविज्म से जुड़ी रही है। Indian Express को रिया ने खुद बताया कि शुरुआत में वह बिग बॉस में जाने को लेकर झिझक रही थीं, लेकिन बाद में उन्होंने शो का हिस्सा बनने का फैसला किया। उनका कहना है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिल सकता है। यही वजह है कि रिया की संभावित मौजूदगी को बाकी टीवी और सोशल मीडिया चेहरों से अलग माना जा रहा है। अगर शो में उनकी एंट्री होती है तो दर्शकों को ग्लैमर के साथ सामाजिक और व्यक्तिगत विचारों से जुड़े मुद्दे भी देखने को मिल सकते हैं।

रजत बेदी की एंट्री भी बनेगी सरप्राइज

एक्टर रजत बेदी का नाम भी बिग बॉस 20 को लेकर सामने आया है। रिपोर्ट्स में उनकी संभावित वाइल्डकार्ड एंट्री की चर्चा की गई है। हाल ही में उन्हें ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में देखा गया था, जिसके बाद उनकी पब्लिक विजिबिलिटी भी बढ़ी है। अगर मेकर्स उन्हें बाद में घर में लाते हैं, तो यह शो के लिए एक अलग तरह का सरप्राइज हो सकता है। हालांकि उनकी एंट्री को लेकर भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

गुल्की जोशी का नाम भी लिस्ट में शामिल

टीवी एक्ट्रेस गुल्की जोशी का नाम भी बिग बॉस 20 से जोड़े जाने वाले चेहरों में सामने आया है। टीवी इंडस्ट्री में लंबे समय से सक्रिय गुल्की की मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए फैंस के बीच उनकी संभावित एंट्री को लेकर उत्सुकता है। हालांकि अलग-अलग रिपोर्ट्स में कंटेस्टेंट्स के नाम लगातार बदल रहे हैं, इसलिए किसी भी नाम को अंतिम मानना फिलहाल जल्दबाजी होगी।

सच में होगी 5 लोगों की सरप्राइज एंट्री?

यही इस वक्त बिग बॉस 20 को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर कई नामों की लिस्ट वायरल हो रही है और कुछ रिपोर्ट्स में सरप्राइज एंट्री की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मेकर्स ने पांच सरप्राइज कंटेस्टेंट्स के नामों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की है। बिग बॉस के पिछले सीजनों में भी मेकर्स ने शो शुरू होने के बाद वाइल्डकार्ड या सरप्राइज एंट्री के जरिए गेम का समीकरण बदला है। इसलिए यह संभव है कि इस बार भी कुछ चेहरे बाद में घर में प्रवेश करें, लेकिन फिलहाल इसे पक्की खबर के बजाय अटकल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

इस बार शो में होगा नया ट्विस्ट

बिग बॉस 20 सिर्फ कंटेस्टेंट्स की वजह से ही चर्चा में नहीं है। शो के प्रोमो में सलमान खान ने Extra Jeevan Daan नाम के ट्विस्ट का संकेत दिया है। इसके तहत हर कंटेस्टेंट को गेम में एक अतिरिक्त मौका मिलने की बात सामने आई है। यह ट्विस्ट एविक्शन के बाद गेम में वापसी की संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। यानी इस सीजन में सिर्फ नए चेहरे ही नहीं, बल्कि गेम का फॉर्मेट भी दर्शकों के लिए नया अनुभव लेकर आ सकता है। ऐसे में अगर बाद में सरप्राइज एंट्री होती है तो पहले से मौजूद कंटेस्टेंट्स की रणनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है।