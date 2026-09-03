Vivek Oberoi Net Worth: फिल्मों से दूर होकर भी करोड़ों के मालिक हैं विवेक ओबेरॉय, ऐसे कमाते हैं करोड़ों; जानें उनकी नेट वर्थ

Vivek Oberoi Net Worth: बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं. कभी अपनी दमदार अदाकारी और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाले विवेक अब फिल्मों में पहले की तुलना में कम नजर आते हैं. हालांकि, अभिनय से दूरी के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत बताई जाती है. जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनके फिल्मी सफर और कारोबार से जुड़ी खास बातें.
पहली ही फिल्म में बने गैंगस्टर
विवेक ओबेरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में एक्टर सुरेश ओबेरॉय के घर हुआ था. पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए उन्होंने भी अभिनय को अपना करियर चुना. साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ‘कंपनी’ से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. अपनी पहली ही फिल्म में विवेक ने गैंगस्टर चंदू का किरदार निभाया और अपने अभिनय से दर्शकों तथा फिल्म समीक्षकों का ध्यान आकर्षित किया.
कितनी है उनकी नेटवर्थ?
20 साल से अधिक लंबे करियर में विवेक ने कई फिल्मों में काम किया है. ‘मस्ती’, ‘ग्रैंड मस्ती’, ‘ओमकारा’, ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ और ‘कृष 3’ उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं. करियर में ऐसा दौर भी आया, जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो गया था.
इसके बावजूद आज उनकी संपत्ति काफी बड़ी बताई जाती है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ओबेरॉय की कुल नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपये है. उनके पास तीन लग्जरी बंगले बताए जाते हैं. कार कलेक्शन में रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज, मर्सिडीज-बेंज GLE 250D, Chrysler 300C Limousine और लैम्बोर्गिनी गैलार्डो जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं.
बिजनेस से होती है बड़ी कमाई
रिपोर्ट्स के अनुसार विवेक एक फिल्म के लिए करीब 3 से 4 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं, लेकिन उनकी आय का प्रमुख स्रोत कारोबार है. अभिनय में आने से पहले ही उन्होंने निवेश और व्यवसाय में रुचि लेना शुरू कर दिया था. बताया जाता है कि 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक टेक कंपनी शुरू की थी, जिससे उन्हें 2 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.
साल 2015 में उन्होंने ‘रघुलीला इंफ्रास्ट्रक्चर’ के जरिए कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कदम रखा और 2016 में ‘कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर’ की शुरुआत की. इसके अलावा उन्होंने हेल्थकेयर और फूड सेक्टर में भी निवेश किया है.
विवेक दुबई में रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़े हैं और भारत से दुबई शिफ्ट हो चुके हैं. वह ‘ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट’ नाम के प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं. 2016 के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि रियल एस्टेट के अलावा वह रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इक्विटी और म्यूच्यूअल फंड्स में भी निवेश करते हैं.