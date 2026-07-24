Punjab Roadways Strike : अगस्त शुरू होते ही थमेंगे पंजाब रोडवेज के पहिए, सात हजार कर्मियों ने किया हड़ताल का ऐलान

सड़कों पर नहीं उतरेंगी 2200 बसें, लोगों की बढ़ेगी परेशानी
Punjab Roadways Strike (आज समाज), चंडीगढ़ : अगस्त शुरू होते ही पंजाब के दैनिक यात्रियों की समस्या बढ़ने वाली है। इसके पीछे कारण है पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) की तीने से पांच अगस्त तक होने वाली हड़ताल। इन यूनियन ने घोषणा की है कि उनकी मांगे पूरी न होने के कारण सात हजार से ज्यादा अनुबंध पर रखे गए रोडवेज कर्मचारी किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता है तो तीन अगस्त से पंजाब की सड़कों पर 2200 बसें नहीं चलेंगी।
यदि यह हड़ताल तीन दिन तक जारी रहती है तो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इन यूनियन के नेताओं ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेसवार्ता में यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि विभाग व मौजूदा राज्य सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो 3 से 5 अगस्त तक प्रदेशव्यापी चक्का जाम किया जाएगा।
परिवहन मंत्री और सीएम आवास के बाहर लगाएंगे धरना
यूनियन नेताओं ने यह भी कहा है कि इस दौरान उनके सदस्य परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना लगाएंगे तथा मानसून सत्र के दौरान भूख हड़ताल भी की जाएगी। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने का वादा उनसे किया था, लेकिन चार वर्ष से अधिक समय और करीब 70 बैठकों के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारी व्यवस्था के कारण कर्मचारियों का शोषण हो रहा है तथा ईपीएफ और ईएसआई के नाम पर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने आरोप लगाया कि सरकार किलोमीटर स्कीम के माध्यम से परिवहन विभाग का निजीकरण कर रही है।
पिछली बैठक में सरकार ने मांगा था 10 दिन का समय
यूनियन नेताओं ने बताया कि 24 जून की बैठक में सरकार ने 10 दिन में समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने घोषणा की कि 27 जुलाई को सभी डिपो पर गेट रैलियां होंगी, जबकि 3, 4 और 5 अगस्त को तीन दिवसीय हड़ताल की जाएगी। प्रधान रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है।
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