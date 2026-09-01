Himachal Pradesh Gold Silver Price Today: सितंबर के पहले दिन हिमाचल में कितने में बिक रहा सोना-चांदी?

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 1 September 2026: आज 1 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोना ₹15,335 और 22 कैरेट ₹14,605 प्रति ग्राम रहा, जबकि चांदी ₹260 प्रति ग्राम के करीब है.

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 1 September 2026: हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है. उपलब्ध ताजा दरों के अनुसार, राज्य में 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,335 प्रति ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹14,605 प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. चांदी की कीमत लगभग ₹260 प्रति ग्राम यानी ₹2,60,000 प्रति किलोग्राम बताई जा रही है.

24 कैरेट सोने का भाव ₹15,335 प्रति ग्राम

24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है. 1 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में इसकी कीमत करीब ₹15,335 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. सोने में निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे लोगों के लिए यह प्रमुख बाजार दर है.

22 और 18 कैरेट गोल्ड के दाम

आभूषणों की खरीदारी में 22 कैरेट सोने की मांग काफी रहती है. आज हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट गोल्ड का भाव ₹14,605 प्रति ग्राम है.

वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,501 प्रति ग्राम बताई गई है. कैरेट के हिसाब से सोने की शुद्धता अलग होती है, इसलिए कीमत में भी अंतर देखने को मिलता है.

हिमाचल प्रदेश में चांदी का आज का रेट

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर है. 1 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव करीब ₹260 प्रति ग्राम है. इस आधार पर एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,60,000 बैठती है.

बाजार में कीमतें लगातार बदल सकती हैं. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से अंतिम कीमत और लागू शुल्क की जानकारी लेना जरूरी है.