Jana Nayagan Day 3 BOC: तीसरे दिन ‘जना नायकन’ ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर तहलका, 100 करोड़ से बस इतनी दूर

Jana Nayagan Day 3 Box Office Collection: थलापति विजय की फिल्म थिएटर में अच्छा कमाल कर रही है, दूसरे दिन के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन अच्छी कमाई की है. आइए जानते हैं फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन.

Jana Nayagan Day 3 Box Office Collection: थलापति विजय की मचअवेटेड फिल्म ‘जना नायकन’ (Jana Nayagan) ने रिलीज के तीसरे दिन शानदार वापसी की है. शुरुआती दो दिनों में कमाई में उतार-चढ़ाव देखने के बाद शनिवार को फिल्म को वीकेंड का पूरा फायदा मिला. बड़ी संख्या में लोग सिनेमाघरों तक पहुंचे, जिससे फिल्म की कमाई में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई अब सभी की नजर इस बात पर है कि विजय की विदाई मानी जा रही ये फिल्म जल्द ही भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं.

तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर बढ़ी कमाई (Jana Nayagan Day 3 Collection)

शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को ‘जना नायकन’ की कमाई में करीब 34.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वीकेंड की छुट्टी का असर साफ देखने को मिला और तमिलनाडु के साथ-साथ कई अन्य राज्यों में भी लोगों की अच्छी भीड़ सिनेमाघरों में पहुंची. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन भारत में करीब 28.50 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, इसके साथ ही तीन दिनों में फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन 92.35 करोड़ रुपये हो गया है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म जल्द ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू सकती है.

ऑक्यूपेंसी में भी दिखी अच्छी बढ़त

तीसरे दिन फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 61.04 प्रतिशत रही. सुबह के शो में 42.92 प्रतिशत, दोपहर के शो में 59.31 प्रतिशत, शाम के शो में 67 प्रतिशत और रात के शो में सबसे ज्यादा 74.92 प्रतिशत दर्शक पहुंचे. इससे साफ है कि दिन बढ़ने के साथ फिल्म को बेहतर प्रतिक्रिया मिली.

दुनियाभर में भी शानदार प्रदर्शन

भारत के साथ-साथ विदेशों में भी ‘जना नायकन’ का प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है. खासकर उन देशों में, जहां तमिल दर्शकों की बड़ी संख्या है, फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी वजह से फिल्म ने रिलीज के सिर्फ तीन दिनों में दुनियाभर में बड़ा आंकड़ा हासिल कर लिया है.

सैकनिल्क के अनुसार, तीसरे दिन तक फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 171.84 करोड़ रुपये पहुंच गया है. इस उपलब्धि के साथ ये साल की सबसे तेजी से कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में शामिल हो गई है.

अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन: 171.84 करोड़ रुपये

ओवरसीज कलेक्शन: 63.50 करोड़ रुपये

भारत नेट कलेक्शन: 92.35 करोड़ रुपये

भारत ग्रॉस कलेक्शन: 108.34 करोड़ रुपये

गिरावट के बाद फिर पटरी पर लौटी फिल्म

दूसरे दिन कमाई में आई बड़ी गिरावट के बाद ‘जना नायकन’ ने शनिवार को शानदार वापसी की है. वीकेंड का फायदा मिलने से फिल्म की कमाई में अच्छी तेजी आई है. अब देखने वाली बात होगी कि रविवार को फिल्म कितनी कमाई करती है और क्या पहले वीकेंड में ही भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेती है.