Punjab News : मोहाली बनेगा उत्तरी भारत का अगला जीसीसी हब, राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल : अरोड़ा

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री अमन अरोड़ा ने मोहाली को उत्तरी भारत के अगले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और प्रौद्योगिकी हब के रूप में प्रस्तुत किया, जो टियर-2 शहर की लागत पर टियर-1 शहर जैसी क्षमताएं उपलब्ध कराता है।

प्रदेश के उद्योग मंत्री ने मोहाली में हर वर्ष 40,000 से अधिक स्नातकों की उपलब्धता, परिचालन संबंधी लाभ, प्लग-एंड-प्ले बुनियादी ढांचे तथा बेहतर औद्योगिक नीति सहित विभिन्न विशेषताओं पर डाला प्रकाश

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़/बेंगलुरु : पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री अमन अरोड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय व्यापक निवेश संपर्क कार्यक्रम के दौरान राज्य के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने मोहाली को उत्तरी भारत के अगले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और प्रौद्योगिकी हब के रूप में प्रस्तुत किया, जो टियर-2 शहर की लागत पर टियर-1 शहर जैसी क्षमताएं उपलब्ध कराता है।

इस अवसर पर उन्होंने भारत में नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी), आईटी/आईटीईएस, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रही विश्व की प्रमुख कंपनियों को पंजाब की क्षमताओं और विशेषताओं से अवगत कराया।

पंजाब में निवेश के लिए उद्योगपतियों को उत्साहित किया

यह निवेश संपर्क कार्यक्रम मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उस मजबूत रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख व्यापारिक एवं प्रौद्योगिकी केंद्रों में कॉरपोरेट निर्णयकर्ताओं जीसीसी प्रमुखों तथा इकोसिस्टम से जुड़े भागीदारों के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर पंजाब, विशेषकर मोहाली को वैश्विक निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

गोलमेज बैठक में इन्होंने लिया हिस्सा

गोलमेज बैठक में जिÞनोव, नैसकॉम, टेकेडा, विंगबॉक्स एआई, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, फेस्टो, नागारो, आॅस्ट्रिया के दूतावास तथा प्रमुख जीसीसी, प्रौद्योगिकी और परामर्श क्षेत्र के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान प्रतिभा, तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता, जीवन की बेहतर गुणवत्ता तथा मजबूत इकोसिस्टम जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

इसलिए मोहाली है उपयुक्त स्थान

पंजाब में निवेश का निमंत्रण देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि मोहाली टियर-2 शहर की परिचालन लागत पर टियर-1 शहर जैसी क्षमताएं उपलब्ध कराता है। चंडीगढ़-मोहाली क्षेत्र में पहले से ही तकनीकी पेशेवरों का मजबूत आधार मौजूद है और हर वर्ष 40,000 से अधिक नए स्नातक तैयार होते हैं। टियर-1 शहरों की तुलना में महत्वपूर्ण लागत लाभ, तैयार तथा विकसित हो रहे प्लग-एंड-प्ले व्यावसायिक स्थान और चंडीगढ़-मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता मोहाली को एक प्रभावी निवेश गंतव्य बनाती है।