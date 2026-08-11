Himachal Gold Silver Rate Today 11 August 2026: हिमाचल में 11 अगस्त को क्या हैं सोने और चांदी के भाव, चेक करें लेटेस्ट रेट

हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए 11 अगस्त 2026 का ताजा भाव सामने आ गया है। मंगलवार को सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली है, जबकि चांदी का भाव फिलहाल स्थिर बना हुआ है।

Himachal Gold Silver Rate Today 11 August 2026: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए 11 अगस्त 2026 का ताजा भाव सामने आ गया है। मंगलवार को सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली है, जबकि चांदी का भाव फिलहाल स्थिर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आप सोने की ज्वेलरी, सिक्का या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लेटेस्ट रेट जान लीजिए।

हिमाचल में आज सोने-चांदी का क्या भाव है?

11 अगस्त, 2026 के अपडेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,732 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोने का भाव 14,030 प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,40,300 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,47,320 है। चांदी की बात करें, तो सिल्वर का रेट ₹245 से ₹250 प्रति ग्राम है। किलोग्राम के हिसाब से देखें, तो कीमत 2.45 लाख से लेकर 2.50 लाख रुपये के आसपास है।

शहरों में अलग क्यों हो सकता है रेट?

हिमाचल के शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू या धर्मशाला में किसी ज्वेलर की दुकान पर मिलने वाला अंतिम रेट थोड़ा अलग हो सकता है। इसका कारण स्थानीय बाजार की स्थिति, ज्वेलर का मार्जिन, मेकिंग चार्ज और टैक्स आदि हैं। सोना खरीदते समय ग्राहक को 22K/24K की शुद्धता, हॉलमार्क, प्रति ग्राम रेट, मेकिंग चार्ज और GST को अलग-अलग देखकर ही अंतिम कीमत तय करनी चाहिए।

आगे क्या रहेगा सोने-चांदी का रुख?

आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का रुख बना रह सकता है, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। हालिया तेजी के पीछे अमेरिका से आए कमजोर रोजगार आंकड़े और ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीद प्रमुख वजहों में शामिल हैं। 7 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 2.3 फीसदी चढ़कर 4,336 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया और साप्ताहिक बढ़त 7 फीसदी से अधिक रही।

क्या गोल्ड में निवेश का सही समय?

सोने की कीमतों में हालिया तेजी को देखते हुए निवेशकों के लिए एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से निवेश करना बेहतर रणनीति हो सकती है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसे कारक सोने को आगे भी सपोर्ट दे सकते हैं, हालांकि ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण कीमतों में अस्थायी गिरावट भी संभव है। इसलिए निवेशकों को बाजार की चाल का अनुमान लगाने के बजाय अपनी निवेश अवधि और जोखिम क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे निवेश करने पर विचार करना चाहिए। ध्यान रखें कि सोने में निवेश से रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।