Sridevi Birthday: जिस एक्टर की पोती बनी थी श्रीदेवी, कुछ साल बाद उसी संग किया रोमांस; पढ़ें अनोखा किस्सा

Sridevi Birthday: श्रीदेवी ने बाल कलाकार से सुपरस्टार तक का सफर तय किया. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने 55 साल की एनटी रामाराव के साथ रोमांटिक भूमिका निभाई, जिसने खूब चर्चा बटोरी.

Sridevi Birthday: भारतीय सिनेमा के इतिहास में श्रीदेवी का नाम काफी जाना माना रहा है. उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर फिल्मों में कदम रखा और आगे चलकर हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बनाई. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन उनके शुरुआती दौर से जुड़ा एक किस्सा आज भी लोगों को हैरान करता है.

जब पर्दे पर बदला रिश्ते का समीकरण

श्रीदेवी ने फिल्मों में काम करना बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था. साउथ इंडियन फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में पहचान बनाने के बाद उन्हें बड़े कलाकारों के साथ काम करने के मौके मिलने लगे. इसी सिलसिले में उनका नाम दिग्गज एक्टर एनटी रामाराव के साथ भी जुड़ा.

दिलचस्प बात ये है कि श्रीदेवी ने पहले एनटी रामाराव की पोती का किरदार निभाया और बाद के सालों में उन्हीं के साथ एक्ट्रेस के तौर पर रोमांटिक भूमिका भी निभाई. यही बदलाव उस दौर के सिनेमा की कास्टिंग और कहानी कहने के तरीके को लेकर चर्चा का विषय बना था.

एक ही जोड़ी में पोती से प्रेमिका तक का सफर

साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म ‘बडी पंथुलु’ में श्रीदेवी ने बेहद कम उम्र में एनटी रामाराव की पोती की भूमिका निभाई थी. उस समय वो बाल कलाकार थीं और उनकी उम्र करीब 8-9 साल बताई जाती है.

कुछ सालों बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं. श्रीदेवी ने एनटी रामाराव के साथ एक ऐसी फिल्म में काम किया, जिसमें दोनों को रोमांटिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया. उस समय एनटी रामाराव की उम्र करीब 55 साल थी, जबकि श्रीदेवी लगभग 15 साल की थीं.

बारिश में फिल्माया गया था चर्चित गाना

दोनों पर फिल्माया गया ‘आकु चाटु पिंदे तडे’ गाना भी काफी फेमस हुआ. गाने के फिल्मांकन में बारिश और रोमांटिक दृश्यों का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि गाना लोगों के बीच पसंद किया गया, लेकिन इतनी कम उम्र की श्रीदेवी के साथ एनटी रामाराव की जोड़ी को लेकर सवाल भी उठे.

ये मामला आज के नजरिए से और भी असहज महसूस होता है, क्योंकि उस समय श्रीदेवी नाबालिग थीं. उस दौर के फिल्मी माहौल में हालांकि इस तरह की कास्टिंग को लेकर आज जैसी व्यापक बहस देखने को नहीं मिली.

यहीं से मजबूत हुआ श्रीदेवी का फिल्मी सफर

इन शुरुआती फिल्मों ने श्रीदेवी को दक्षिण भारतीय सिनेमा में आगे बढ़ने का रास्ता दिया. बाल कलाकार से मेन एक्ट्रेस बनने तक का उनका सफर तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही उनकी प्रतिभा की चर्चा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने लगी.

बाद में श्रीदेवी ने बॉलीवुड में कदम रखा और ऐसी ऊंचाइयां हासिल कीं, जिनकी वजह से उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस में गिना गया. उनके करियर का ये शुरुआती अध्याय भले ही आज चौंकाने वाला लगे, लेकिन ये उस दौर की फिल्म इंडस्ट्री में प्रचलित कास्टिंग और उम्र के अंतर वाली जोड़ियों की एक दिलचस्प मिसाल भी है.