Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में आज सोना-चांदी कितने रुपये? यहां देखें 13 अगस्त के ताजा रेट

Haryana Gold Silver Price 13 August 2026: अगर आप आज सोना-चांदी खरीगने की सोच रहे हैं तो, आइए जानते हैं कि आज हरियाणा में कैसा है सोना-चांदी का भाव.

Haryana Gold Silver Price 13 August 2026 | Haryana Mein Aaj Sone Chandi Ka Daam: हरियाणा में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज, 13 अगस्त 2026, कीमती धातुओं के दाम पर नजर रखना जरूरी है. बाजार में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,53,980 से ₹1,54,860 प्रति 10 ग्राम के बीच रही. वहीं 22 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,41,160 से ₹1,41,950 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

24 कैरेट सोने का आज का भाव (Haryana 24K Gold price Today 13 August 2026)

शुद्धता के लिहाज से 24 कैरेट सोने को सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है. 13 अगस्त को हरियाणा में इसका भाव करीब ₹1,53,980 से ₹1,54,860 प्रति 10 ग्राम रहा. शहर और स्थानीय बाजार के अनुसार कीमत में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.

22 कैरेट सोने की कीमत (Haryana 22K Gold price Today 13 August 2026)

जेवरात बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल अधिक किया जाता है. आज हरियाणा में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,41,160 से ₹1,41,950 प्रति 10 ग्राम के आसपास रही. खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय का अंतिम रेट जरूर जांचना बेहतर रहेगा.

18 कैरेट सोने का भाव (Haryana 18K Gold price Today 13 August 2026)

18 कैरेट सोने की कीमत भी बाजार में अलग-अलग हो सकती है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसका भाव लगभग ₹11,540 से ₹11,614 प्रति ग्राम बताया गया है. यानी 10 ग्राम के हिसाब से कीमत करीब ₹1,15,400 से ₹1,16,140 के आसपास बैठती है.

हरियाणा में आज चांदी कितने रुपये की है? (Haryana Silver price Today 13 August 2026)

सोने के साथ चांदी के दाम में भी आज काफी ऊंचा स्तर देखने को मिला. 13 अगस्त 2026 को हरियाणा में चांदी की कीमत करीब ₹255 से ₹272 प्रति ग्राम रही. इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी का भाव लगभग ₹2,54,900 से ₹2,72,100 के बीच दर्ज किया गया.

शहर के हिसाब से बदल सकते हैं दाम

हरियाणा में सोने और चांदी की कीमत सभी शहरों में बिल्कुल समान होना जरूरी नहीं है. स्थानीय बाजार की स्थिति, टैक्स, सप्लाई और अन्य शुल्कों के कारण मामूली अंतर हो सकता है. इसके अलावा, जेवर खरीदते समय मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क इन बेस मेटल रेट्स से अलग हो सकते हैं.

नोट: ऊपर दिए गए भाव उपलब्ध बाजार/रिपोर्टेड आंकड़ों पर आधारित हैं और दिन के दौरान बदल सकते हैं. खरीदारी से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से लाइव रेट की पुष्टि करें.