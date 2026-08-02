Spider-Man: Brand New Day ने भारत में मचाया धमाल, तीन दिनों में पार किया करोड़ों का आंकड़ा, जानें कलेक्शन

Spider-Man: Brand New Day ने भारत में तीन दिनों में करोड़ों रुपये नेट कमाकर शानदार शुरुआत की. शनिवार को रिकॉर्ड कमाई के साथ फिल्म 300 करोड़ ग्रॉस क्लब की ओर बढ़ रही है.

Spider-Man: Brand New Day Box Office Collection Day 3: फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म ने भारत में रिलीज के पहले तीन दिनों में 180.20 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही फिल्म ने Pathaan और Tiger 3 जैसी बड़ी फिल्मों के तीन दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म की जबरदस्त कमाई को देखते हुए अब इसके पहले वीकेंड में 300 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

भारत में तीन दिनों में शानदार कमाई (Spider-Man Box Office Collection Day 3)

भारत में Spider-Man: Brand New Day ने तीन दिनों में करीब 215.48 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए हैं. फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और शनिवार को इसकी कमाई में बड़ी तेजी देखने को मिली.

गुरुवार को फिल्म ने रिकॉर्ड ओपनिंग करते हुए शानदार शुरुआत की थी. हालांकि शुक्रवार को कमाई में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन शनिवार को फिल्म ने फिर से जोरदार वापसी की और अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन दर्ज किया.

शनिवार को हुई सबसे ज्यादा कमाई

ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने शनिवार यानी तीसरे दिन भारत में 84.01 करोड़ रुपये ग्रॉस और 70.25 करोड़ रुपये नेट कमाए. इस दिन फिल्म के कुल 17,703 शो हुए और ऑक्यूपेंसी करीब 77 प्रतिशत रही, जो रिलीज के शुरुआती तीन दिनों में सबसे ज्यादा थी.

पहले और दूसरे दिन का कलेक्शन

फिल्म ने गुरुवार को रिलीज के पहले दिन 72.44 करोड़ रुपये ग्रॉस और 60.60 करोड़ रुपये नेट की कमाई की। पहले दिन कुल 17,250 शो हुए और ऑक्यूपेंसी 72.3 प्रतिशत रही.

वहीं शुक्रवार को फिल्म की कमाई थोड़ी कम रही. दूसरे दिन फिल्म ने 59.03 करोड़ रुपये ग्रॉस और 49.35 करोड़ रुपये नेट जुटाए. इस दिन 16,902 शो हुए और ऑक्यूपेंसी 64.8 प्रतिशत दर्ज की गई.

दुनियाभर में भी शानदार प्रदर्शन

भारत के अलावा विदेशों में भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Spider-Man: Brand New Day ने दुनियाभर में तीन दिनों में करीब 5,725 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए हैं, जिसमें लगभग 2,900 करोड़ रुपये विदेशी बाजारों से आए हैं.

शनिवार की मजबूत कमाई के बाद फिल्म अब रविवार के दिन और बड़े आंकड़े की ओर बढ़ रही है. शुरुआती रुझानों को देखते हुए फिल्म के लंबे ओपनिंग वीकेंड में नए रिकॉर्ड बनाने की संभावना बढ़ गई है.