जब इस बॉलीवुड हसीना के प्यार मैं बोल्ड हो गया था ये भारतीय कप्तान, इश्क का चढ़ा ऐसा रंग की पत्नी को दिया तलाक, फिर…

Sangeeta Bijlani-Mohammad Azharuddin: क्रिकेट और सिनेमा के बीच का रिश्ता बहुत पुराना है. अक्सर हमें देखने को मिलता है कि मनोरंजन की दुनिया के सितारे क्रिकेटर्स को डेट करते हैं या शादी कर लेते हैं. ऐसा ही एक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, जो पूर्व भारतीय कप्तान से जुड़ा है.

आज हम आपको क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच एक ऐसे इश्क की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने क्रिकेट के पूर्व भारतीय कप्तान का हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था. इस कहानी ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था. हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड की जानी-मानी हसीना संगीता बिजलानी और पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की लव स्टोरी की.

कब हुई थी अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी की मुलाकात?



भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की अभिनेत्री संगीता बिजलानी से पहली मुलाकात 1985 में एक ऐड शूट के दौरान हुई थी. लेकिन तब दोनों एक-दूसरे से अनजान थे. धीरे-धीरे अजहर को एक्ट्रेस से प्यार होने लगा. बताया जाता है इसके बाद अजहर मैदान पर रन नहीं बना पा रहे थे. तो लोगों ने कहा 100% कसूर उस लड़की का ही होगा जो स्टेडियम में बैठकर ताली बजा

रही है.

संगीता बिजलानी के लिए पत्नी को दिया तलाक

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने संगीता बिजलानी के लिए अपनी पहली पत्नी नरीन को उस दौर में करोड़ों रुपए का भारी भरकम एलीमनी अमाउंट देकर तलाक दिया, जो उस समय की सबसे महंगी शादियों और तलाकों में से एक था. इसके बाद अजहर ने संगीता बिजलानी से साल 1996 में शादी कर ली. संगीता का ग्लैमरस और रॉयल अंदाज उस वक्त लोगों का ध्यान खींच लेता था.

फिर आई दरार

फिर दोनों की जिदंगी पर जब सही पटरी पर चल रही थी, तभी साल 2000 में एक ऐसा तूफान आया कि दोनों की जिंदगी में दरार शुरू हो गई. अजहर पर मैच फिक्सिंग के संगीन आरोप लगे और उन पर क्रिकेट से लाइफ बैन लगा दिया गया. इस घटना के बाद जिस कप्तान को लोग पलकों पर बिठाते थे, वो अचानक विलन बन गया. इस भारी तनाव के बीच दोनों का रिश्ता भी दरखने लगा और साल 2010 आते-आते पूरे 14 साल का यह खूबसूरत सफर एक खामोश तलाक के साथ खत्म हो गया.

एक किस्सा है काफी चर्चित

कहा जाता है कि जब अजहरुद्दीन संगीता बिजलानी के प्यार में थे. तो एक्ट्रेस मैदान पर मैच देखने आती थीं. एक किस्सा है कि अजहर ने अभिनेत्री संगीता को कहा कि वह एक छक्का ऐसा मारेंगे कि ठीक उनकी गोद में जाकर गिरेगा. फिर उन्होंने ऐसा ही किया. उस वक्त यह वाकया काफी चर्चा में आया था.

कई सितारों ने क्रिकेटर से रचाई शादी

भारतीय क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता हमेशा खास रहा है. विराट कोहली-अनुष्का शर्मा, मंसूर अली खान पटौदी-शर्मिला टैगोर, केएल राहुल-आथिया शेट्टी, जहीर खान-सागरिका घाटगे, युवराज सिंह-हेजल कीच और हरभजन सिंह-गीता बसरा जैसे कई चर्चित जोड़े इसकी मिसाल हैं. इन सितारों की शादियों ने खेल और मनोरंजन जगत के रिश्ते को और भी खास बना दिया.