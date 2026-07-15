'मैंने मॉल से चुराए थे महंगे सामान...' Lock Upp 2 के कंटेस्टेंट के खुलासे से दंग रह गईं फराह खान

Lock Upp 2: लॉक अप 2 में एक चौंकाने वाले कबूलनामे ने होस्ट और दर्शकों दोनों को हैरान कर दिया है। रियलिटी शो के लेटेस्ट “सीक्रेट रिवील टास्क” के दौरान, कंटेस्टेंट योगेश रावत ने अपने अतीत के एक विवादित चैप्टर के बारे में बताया, जिसमें बताया गया कि उन्होंने एक बार शॉपिंग मॉल से लगभग 50,000– 60,000 रुपए की महंगी चीज़ें चोरी की थीं।
योगेश रावत ने अपने अतीत का खुलासा किया
शो में घटना शेयर करते हुए, योगेश ने माना कि चोरियाँ पैसे की तंगी की वजह से नहीं की थीं। इसके बजाय, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सिर्फ़ थ्रिल और एक्साइटमेंट के लिए चोरी की थी। उनके मुताबिक, वह मॉल और स्टोर में जाते थे, ब्रांडेड कपड़े, जूते और प्रीमियम परफ्यूम उठाते थे, और बिना पेमेंट किए चले जाते थे। समय के साथ, चोरी की गई चीज़ों की कुल कीमत कथित तौर पर लगभग ₹60,000 तक पहुँच गई।
फराह खान ने इस काम की कड़ी बुराई की
घटना के बारे में बताते समय योगेश का लापरवाह रवैया होस्ट फराह खान को पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत उसके बर्ताव पर गुस्सा निकाला और उसे याद दिलाया कि दुकान से सामान चुराना एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इस पर हंसने की कोई बात नहीं है। फराह ने यह भी बताया कि ऐसी घटनाओं का असर अक्सर दुकान के बेकसूर कर्मचारियों पर पड़ता है, जिन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
राम कपूर ने उनसे इसे सीरियसली लेने की अपील की
को-होस्ट राम कपूर ने भी बीच में आकर योगेश से इस मामले पर मज़ाक करना बंद करने और अपने काम की सीरियसनेस को समझने को कहा। उनकी बुराई का जवाब देते हुए, योगेश ने माना कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दुकान से सामान चुराना पूरी तरह से बंद कर दिया है और दूसरों को भी ऐसे गैर-कानूनी कामों में शामिल न होने की सलाह देते हैं।