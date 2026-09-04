Bigg Boss 20 Premiere Date and Time: कब शुरू होगा बिग बॉस 20? किस समय देख सकते हैं लोग?

Bigg Boss 20 Premiere Date and Time: 6 सितंबर 2026 को सलमान खान का रियलिटी शो शुरू होगा. ऐसे में लोग अब समय को लेकर सर्च कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि कितने बजे आएगा शो.

Bigg Boss 20 Premiere Date and Time: भारतीय टेलीविजन का सबसे पसंदीदा और विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ अपने नए सीजन के साथ वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. जैसे-जैसे ‘बिग बॉस 20’ का आगाज करीब आ रहा है, प्रशंसकों के बीच प्रतियोगियों की सूची, प्रीमियर की तारीख और समय को लेकर उत्सुकता चरम पर पहुंच गई है. आइए जानते हैं इस नए सीजन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट.

कब शुरू होगा बिग बॉस 20?

डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देते हुए ‘बिग बॉस 20’ का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को होने जा रहा है. ये शो सबसे पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म ‘जियोहॉटस्टार’ (JioHotstar) पर रात 9:00 बजे स्ट्रीम होगा. इसके बाद दर्शक इसे ‘कलर्स टीवी’ (Colors TV) पर रात 10:30 बजे प्रसारित होते देख सकेंगे.

मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए शो के पहले दो संभावित प्रतियोगियों के नामों का खुलासा कर दिया है.’फैंस का फैसला’ (Fans Ka Faisla) प्री-लॉन्च ट्विस्ट के तहत लव गिल (Love Gill) और रिया अहिर (Rhiya Ahir) को दर्शकों के सामने पेश किया गया है. दोनों के बीच बिग बॉस के घर में प्रवेश पाने की होड़ है, जिसका अंतिम निर्णय जनता की वोटिंग के आधार पर होगा. विजेता के नाम की घोषणा 6 सितंबर को ग्रैंड प्रीमियर के दौरान की जाएगी.

क्या है सीजन की थीम?

शुरुआती प्रोमो में शो के होस्ट सलमान खान ने खुलासा किया कि इस बार की थीम ‘तथास्तु’ (Tathas-Two) रखी गई है. इसके अलावा, गेम को और भी दिलचस्प बनाने के लिए ‘एक्स्ट्रा जीवन दान’ (Extra Jeevan Daan) का नया ट्विस्ट शामिल किया गया है, जो प्रतियोगियों को बेदखली से बचने के लिए एक अतिरिक्त जीवन रेखा (लाइफलाइन) प्रदान करेगा.

होस्ट के रूप में सलमान खान की धमाकेदार वापसी

बीते 15 सीजन से शो को होस्ट कर रहे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर ‘बिग बॉस 20’ की कमान संभालने आ रहे हैं. अपने बेबाक अंदाज और सिग्नेचर कॉमिक स्टाइल के लिए मशहूर सलमान के प्रोमो ने दर्शकों का उत्साह पहले ही दोगुना कर दिया है.

क्या होगा खास?

ग्रैंड प्रीमियर की रात अलग-अलग क्षेत्रों की चर्चित हस्तियां घर में प्रवेश करेंगी. इसके साथ ही ‘वीकेंड का वार’ (Weekend Ka Vaar) एपिसोड्स में अप्रत्याशित एविक्शन, सेलिब्रिटी गेस्ट्स और कई नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.