Salman Khan Weight Loss: क्यों इतने कमजोर हो गए हैं सलमान खान? एक्टर ने खुद किया खुलासा

Salman Khan Weight Loss: खान के दुबले लुक से फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित थे. अब एक्टर ने खुलासा किया कि उनके वेट और शरीर को क्या हुआ है. आइए जानते हैं.

Salman Khan Weight Loss: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में उनका बदला हुआ लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. कई फैंस ने देखा कि सलमान पहले से काफी दुबले नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं. हालांकि, अब सलमान खान ने खुद सामने आकर अपने वजन घटाने की असली वजह बता दी है और साफ कर दिया कि ये बदलाव किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म के लिए की गई मेहनत का नतीजा है.

सलमान खान ने अपने नए लुक पर क्या कहा?

हाल ही में सलमान खान अपने भाई सोहेल खान के रियलिटी शो Alliance के सेट पर पहुंचे. यहां उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपनी टी-शर्ट उठाकर अपने एब्स दिखाए. इसी दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने 16 किलो वजन कम किया है. सलमान ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से नहीं, बल्कि फिल्म के किरदार की तैयारी के लिए है.

सलमान खान की अगली फिल्म कब आएगी?

सलमान खान जल्द ही ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ (Maatrubhumi: May War Rest in Peace) में नजर आएंगे. ये फिल्म साल 2020 में भारत और चीन के बीच हुए गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है. फिल्म में सलमान कर्नल बी. संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं, जबकि उनके साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में दिखाई देंगी.

सलमान खान Alliance शो में क्यों पहुंचे थे?

सलमान खान अपने छोटे भाई सोहेल खान का हौसला बढ़ाने के लिए Alliance के सेट पर पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि शो में अपनी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के एलिमिनेशन के बाद सोहेल भावुक हो गए थे. ऐसे में सलमान ने भाई का साथ देने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए शो में खास मौजूदगी दर्ज कराई.