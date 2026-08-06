Salman Khan Movies: न माधुरी, न ऐश्वर्या… सलमान की सबसे लकी हीरोइन निकली ये एक्ट्रेस, 7 फिल्मों में मचाया धमाल

Salman Khan Movies: बॉलीवुड में सलमान खान की जोड़ी कई फेमस एक्ट्रेस के साथ पसंद की गई, लेकिन सफलता के मामले में कैटरीना कैफ के साथ उनकी केमिस्ट्री सबसे अलग साबित हुई. दोनों ने रोमांटिक, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और एक्शन जैसी अलग-अलग शैलियों की फिल्मों में साथ काम किया और हर बार लोगों का भरपूर प्यार हासिल किया. यही वजह है कि सलमान-कैटरीना की जोड़ी को इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद और हिट जोड़ियों में गिना जाता है.
अगर आप भी इस सुपरहिट जोड़ी की फिल्मों का आनंद ओटीटी पर लेना चाहते हैं, तो यहां जानिए सलमान खान और कैटरीना कैफ की चर्चित फिल्मों की पूरी लिस्ट और वे किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.
मैंने प्यार क्यों किया?
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साल 2005 में रिलीज हुई इस कॉमेडी फिल्म से सलमान खान और कैटरीना कैफ पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आए. कहानी एक डॉक्टर की है, जो अपनी प्रेमिका से शादी से बचने के लिए झूठ का सहारा लेता है और फिर उसी झूठ के कारण कई मजेदार घटनाएं सामने आती हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया.
पार्टनर
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डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान खान ‘लव गुरु’ की भूमिका निभाते हैं, जबकि कैटरीना कैफ एक पत्रकार के किरदार में नजर आती हैं. गोविंदा और सलमान की कॉमिक टाइमिंग के साथ कैटरीना की मौजूदगी ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया.
एक था टाइगर
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वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत करने वाली इस फिल्म में सलमान खान ने रॉ एजेंट टाइगर और कैटरीना कैफ ने आईएसआई एजेंट जोया का किरदार निभाया. दोनों की प्रेम कहानी और दमदार एक्शन ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया.
टाइगर जिंदा है
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साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म में टाइगर और जोया एक खतरनाक मिशन पर साथ निकलते हैं. इराक में फंसी भारतीय नर्सों को बचाने की कहानी पर आधारित ये फिल्म जबरदस्त एक्शन और शानदार लोकेशंस के लिए याद की जाती है. ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
भारत
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इस फिल्म में सलमान खान के किरदार की जिंदगी भारत के कई दशकों के इतिहास के साथ आगे बढ़ती है. कैटरीना कैफ कुमुद रैना के रोल में नजर आती हैं, जो कहानी का अहम हिस्सा हैं. भावनात्मक कहानी और शानदार अभिनय के दम पर फिल्म हिट रही.
युवराज
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सुभाष घई के निर्देशन में बनी इस मल्टीस्टारर फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर और जायद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं. रॉयल परिवार, विरासत और रिश्तों पर आधारित इस फिल्म का संगीत ए.आर. रहमान ने तैयार किया था, जिसे काफी सराहना मिली.
टाइगर 3
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टाइगर फ्रेंचाइजी की इस फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ एक बार फिर देश और परिवार की सुरक्षा के लिए मिशन पर निकलते हैं. इमरान हाशमी विलेन के रूप में नजर आए, जबकि कैटरीना का तौलिया फाइट सीन फिल्म का सबसे चर्चित हिस्सा बना. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की.