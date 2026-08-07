मंदिर से की चोरी, सीता का निभाया किरदार… फिर ऐसे चमकी किस्मत, जानें इस भोजपुरी सुपरस्टार की कहानी

Guess The Actor: हर किसी को दूसरों को काम काफी आसान लगता है, जैसे की हम सबको लगता है कि फिल्मों को काम बहुत आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हर किसी की कहानी काफी प्रेरणादायक होती है. ऐसी ही कुछ इस एक्टर की कहानी है. आइए जानते हैं.

Guess The Actor: फिल्मी दुनिया में नाम कमाना जितना आसान दिखता है, असल में उसके पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है. कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं होती. रवि किशन भी उन्हीं सितारों में शामिल हैं. उनका सफर ये साबित करता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इंसान अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो मंजिल जरूर मिलती है. बचपन में शरारती स्वभाव, आर्थिक तंगी और परिवार की सख्ती के बीच पले-बढ़े रवि किशन ने कई मुश्किल दौर देखे. लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को छोड़ने का फैसला नहीं किया. एक्टिंग के प्रति उनका जुनून उन्हें गांव से मुंबई तक ले आया, जहां शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. आज वो सिर्फ एक सफल एक्टर ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं.

गांव से शुरू हुआ सपना

रवि किशन का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था. उनका असली नाम रवि किशन शुक्ला है. बचपन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन उन्हें शुरू से ही एक्टिंग और नृत्य का शौक था. वो रामलीला में हिस्सा लेते थे और कई बार सीता का किरदार भी निभाते थे. हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़-लिखकर सरकारी नौकरी करें, इसलिए एक्टिंग के प्रति उनका झुकाव परिवार को पसंद नहीं था. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो बचपन में मंदिर और अपने पिता की डेयरी की दुकान से पैसे चुराया करते थे.

पिता की नाराजगी, मां का साथ

एक बार रामलीला में साड़ी पहनकर एक्टिंग करते हुए उनके पिता ने उन्हें देख लिया. इसके बाद घर पहुंचने पर उन्हें कड़ी डांट और मार का सामना करना पड़ा. मां ने बेटे के सपनों और उसकी इच्छा को समझा. कहा जाता है कि उन्होंने रवि किशन को कुछ पैसे देकर मुंबई जाने के लिए हिम्मत दी. उस समय उनकी उम्र करीब 15 साल थी.

मिथुन चक्रवर्ती से मिली प्रेरणा

रवि किशन बचपन से एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बड़े प्रशंसक थे. वो उनके जैसा पहनावा अपनाते थे, उनके डांस स्टेप्स और बोलने के अंदाज की भी नकल करते थे. लोगों का कहना था कि वो मिथुन की तरह दिखते हैं. इसी प्रेरणा ने उनके भीतर एक्टर बनने का सपना और मजबूत किया.

मुंबई में संघर्ष और शुरुआती असफलता

मुंबई पहुंचने के बाद उनका सफर आसान नहीं था. साल 1992 में उन्होंने फिल्म ‘पीतांबर’ से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. शुरुआती फिल्मों को खास सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में छोटे और सहायक किरदार निभाए. साथ ही तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई.

भोजपुरी सिनेमा ने बदल दी किस्मत

साल 2003 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म ‘सैयां हमार’ ने रवि किशन के करियर को नई दिशा दी. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल हो गए. उनकी दमदार एक्टिंग और अलग अंदाज ने उन्हें दर्शकों का पसंदीदा बना दिया.

एक्टिंग से राजनीति तक

फिल्मों और टीवी की दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद रवि किशन ने राजनीति में भी कदम रखा. आज वो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं. एक्टिंग, मेहनत और समाजसेवा के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियां इंसान को रोक नहीं सकतीं, यदि उसके इरादे मजबूत हों.