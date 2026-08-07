Himachal Landslide: हिमाचल में भूस्खलन से 120 सड़कें बंद, बिजली-पानी की सप्लाई ठप, 800 करोड़ का नुकसान

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने और बिजली-पानी की सप्लाई प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। राज्य में मानसून के दौरान अब तक करीब 800 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। प्रदेश में अब तक भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 11 अगस्त तक मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में भी भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
120 सड़कें बंद, यातायात प्रभावित
बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में अभी भी 120 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इन्हें खोलने का काम लगातार जारी है। कई जगहों पर पहाड़ी दरकने और मलबा गिरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को किन्नौर जिले में शिमला-रिकांगपिओ नेशनल हाईवे पर निगुलसरी के पास पहाड़ी से चट्टानें और मलबा गिर गया। इसके कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को सभी वाहनों के लिए दोबारा बहाल कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि भूस्खलन के दौरान वहां से गुजर रहे वाहन सवार बाल-बाल बच गए।
आज भी कई जिलों में भारी बारिश
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में मानसून की सक्रियता अभी बनी हुई है। 6 अगस्त से 12 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को प्रदेश के बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना भी जताई है। लोगों को नदी-नालों के पास जाने और भूस्खलन संभावित इलाकों में यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है।
धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज
पिछले 24 घंटों में हिमाचल के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला में 81.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसके अलावा मनाली में 63 मिलीमीटर, नाहन में 41.2 मिलीमीटर, कसोल में 32 मिलीमीटर, शिमला में 30.6 मिलीमीटर और सराहन में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। कल्पा में अधिकतम तापमान में 5.6 डिग्री, ऊना में 4.8 डिग्री और ताबो में 4.5 डिग्री की कमी दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सुंदरनगर में 31.1 डिग्री और मंडी में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
सड़क, पानी और बिजली व्यवस्था चरमराई
मानसून के दौरान 30 जून से 6 अगस्त तक हुए नुकसान का कुल आकलन करीब 800 करोड़ रुपये किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को हुआ है। सड़क और पुलों को 592.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पेयजल और सिंचाई योजनाओं को 186.83 करोड़ रुपये का नुकसान
हुआ है। बिजली व्यवस्था प्रभावित होने से 5.30 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। बारिश और भूस्खलन के कारण कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। विभागों की टीमें व्यवस्था को सामान्य करने में जुटी हुई हैं।
मकानों और पशुओं को भी हुआ नुकसान
मानसून की आपदा में अब तक कई परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्य में 22 पक्के और 39 कच्चे मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। वहीं, 90 पक्के और 142 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 183 गौशालाएं नष्ट हुई हैं और करीब 194 पशुधन की हानि हुई है। कृषि और बागवानी क्षेत्र को भी नुकसान पहुंचा है, जिसका शुरुआती आकलन करीब 5.21 करोड़ रुपये किया गया है। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि बंद सड़कों को जल्द खोलने और प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं बहाल करने का काम लगातार जारी है।