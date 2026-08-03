क्या रिलीज हो पाएगी रामायण? परदे पर आने से पहले विवादों में घिरी सिया-राम की कहानी; रामलीला महासंघ की धमकी

Ramayana Faces Controversy: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले विवादों में है. श्री रामलीला महासंघ ने धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए प्रीव्यू स्क्रीनिंग की मांग की है और मांग नहीं मानी गई तो विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

Ramayana Faces Controversy: रणबीर कपूर और निर्देशक नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म ‘रामायण’ रिलीज से पहले ही चर्चा में आ गई है. दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म को लेकर दिल्ली की श्री रामलीला महासंघ ने निर्माताओं से एक विशेष प्रीव्यू स्क्रीनिंग की मांग की है. संगठन का कहना है कि फिल्म में किसी भी ऐसे दृश्य या संवाद से बचना चाहिए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं.

रिलीज से पहले फिल्म देखने की मांग क्यों उठी?

श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने फिल्म के निर्माताओं को पत्र लिखकर मांग की है कि दुनियाभर में रिलीज से पहले संगठन के प्रतिनिधियों के लिए ‘रामायण’ की विशेष स्क्रीनिंग रखी जाए. उनका उद्देश्य फिल्म की कहानी, संवाद और प्रस्तुति को पहले से देखना है, ताकि अगर कोई आपत्तिजनक हिस्सा हो तो उस पर चर्चा की जा सके.

संगठन का कहना है कि रामायण भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए फिल्म बनाते समय धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का ध्यान रखा जाना चाहिए.

महासंघ ने ‘आदिपुरुष’ विवाद का दिया उदाहरण

अर्जुन कुमार ने अपने पत्र में प्रभास की फिल्म ‘आदिपुरुष’ का जिक्र किया, जिसे रिलीज के बाद संवादों और कुछ दृश्यों को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसलिए पहले से समीक्षा करना जरूरी है.

महासंघ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्हें जानकारी मिली है कि ‘रामायण’ में कुछ ऐसे दृश्य हो सकते हैं, जिनसे भारत और विदेशों में रहने वाले हिंदू समुदाय की भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं. इसी वजह से संगठन ने रिलीज से पहले स्क्रीनिंग की मांग रखी है.

मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन की चेतावनी

श्री रामलीला महासंघ ने फिल्म निर्माताओं से सहयोग करने की अपील की है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया, तो दिल्ली और अन्य राज्यों में सिनेमाघरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किए जा सकते हैं.

हालांकि, फिल्म के निर्माताओं की ओर से इस मांग पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

कब रिलीज होगी रणबीर कपूर की ‘रामायण’?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ दो भागों में रिलीज होगी. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. वहीं यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में दिखाई देंगे. फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे.

फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज किया जाएगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आने की योजना है.