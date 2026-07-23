Ramayana Trailer Release Date and Time: कब और किस समय रिलीज होगा रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर, यहां जानें सबकुछ

Ramayana Trailer Release Date and Time: नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर जल्द रिलीज होगा. इस ट्रेलर की पहली झलक कहां दिखाई जाएगी और इस फिल्म

Ramayana Trailer Release Date and Time: भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और मचअवेटेड फिल्मों में शामिल नितेश तिवारी की रामायण अब दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है. फिल्म को लेकर लंबे समय से चर्चा जारी है और अब इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है. कल यानी 24 जुलाई को लोगों को इस भव्य पौराणिक फिल्म की पहली झलक देखने को मिलेगी.

ट्रेलर के ऑनलाइन रिलीज से पहले फिल्म की टीम इसे एक खास अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश करेगी, जहां दुनियाभर के लोगों को रामायण की भव्यता और निर्माण की झलक देखने का मौका मिलेगा.

कहां पर दिखाया जाएगा ट्रेलर? (Where to Watch Ramayana Trailer)

रिपोर्ट्स के अनुसार, रामायण का ट्रेलर सबसे पहले सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) में दिखाया जाएगा. इस खास पैनल में फिल्म के कलाकार और निर्माता हिस्सा लेंगे. ये आयोजन गुरुवार को दोपहर 3:15 बजे PDT पर 4,800 सीटों वाले बॉलरूम 20 में आयोजित किया जाएगा.

इस सेशन की मेजबानी एंटरटेनमेंट पत्रकार कॉय जैंड्रयू करेंगे। कार्यक्रम में रणबीर कपूर, यश, निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा मौजूद रहेंगे.

लोगों को मिलेगी फिल्म की पहली झलक

पैनल के दौरान फिल्म से जुड़ा विशेष फुटेज दिखाए जाने की उम्मीद है. इसके बाद ऑफिशियल ट्रेलर का प्रीमियर किया जाएगा. टीम फिल्म के निर्माण, कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करने की सोच, किरदारों की यात्रा और भारतीय महाकाव्य को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर भी चर्चा कर सकती है.

कॉमिक-कॉन शेड्यूल के मुताबिक ये प्रस्तुति भारत के समय अनुसार 24 जुलाई की सुबह लगभग 3:15 बजे से 4:15 बजे तक होगी. यानी सैन डिएगो में मौजूद दर्शकों को ट्रेलर की पहली झलक सबसे पहले मिलेगी.

ऑनलाइन कब रिलीज होगा रामायण का ट्रेलर? (Where to Watch Ramayana Trailer Online)

ट्रेलर की डिजिटल रिलीज को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है. हालांकि निर्माताओं की ओर से अभी तक आधिकारिक समय की पुष्टि नहीं की गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक स्क्रीनशॉट के अनुसार, पीवीआर पिक्चर्स के आधिकारिक हैंडल से संकेत मिला है कि ट्रेलर 24 जुलाई को सुबह 10 बजे IST पर डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में इसके सुबह 8 बजे रिलीज होने की संभावना भी जताई गई है.

रणबीर कपूर से यश तक, दमदार है स्टारकास्ट (Ramayana Starcast)

नितेश तिवारी की रामायण में कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी. वहीं यश फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहे हैं और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे.

फिल्म की अन्य मेन भूमिकाओं में रवि दुबे (लक्ष्मण), लारा दत्ता (कैकेयी), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), अरुण गोविल (राजा दशरथ), विवेक ओबेरॉय (विद्युतजिह्वा), कुणाल कपूर (भगवान इंद्र), आदिनाथ कोठारे (भरत) और अनुपम खेर (जटायु की आवाज) शामिल हैं.

दो भागों में रिलीज होगी रामायण

निर्माताओं ने रामायण को दो हिस्सों में पेश करने की योजना बनाई है. फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होने वाला है. हालांकि आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म 8 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. माना जा रहा है कि ट्रेलर के साथ रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है, लेकिन निर्माताओं की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है.