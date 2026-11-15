रणवीर कपूर स्टारर 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। पिछले सोमवार से इस फिल्म की कमाई ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। दीवाली से पहले कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन इसके बाद सोमवार से बॉक्स ऑफिस पर पैसे बरस रहे हैं।

Entertainment News: रणवीर कपूर स्टारर ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। पिछले सोमवार से इस फिल्म की कमाई ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। दीवाली से पहले कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन इसके बाद सोमवार से बॉक्स ऑफिस पर पैसे बरस रहे हैं। आइए जानते हैं कि दूसरे रविवार को फिल्म ने कितनी कमाई की है।

1,000 करोड़ का आंकड़ा पार

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘रामायण’ ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद आठ दिनों के अंदर ही रामायण ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया।

11वें दिन 71 करोड़ की कमाई

अब फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं। 11वें दिन इसने अब तक 71.24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का टोटल नेट इंडिया कलेक्शन 756.84 करोड़ रुपये और ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 903.56 करोड़ रुपये हो गया है। ग्लोबल कलेक्शन की बात करें तो एपिक फिल्म ने रविवार यानी 11वें दिन तक 1,228 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। हालांकि यह शनिवार तक के आंकड़े हैं, रविवार का वर्ल्डवाइड कलेक्शन आना अभी बाकी है।

नितेश तिवारी का निर्देशन

‘रामायण’ एक पौराणिक फिल्म है जिसे नितेश तिवारी ने निर्देशित किया और श्रीधर राघवन के साथ मिलकर लिखा है। वहीं, फिल्म का प्रोडक्शन नमित मल्होत्रा और यश के प्रोडक्शन हाउस द्वारा किया गया है। यह फिल्म वाल्मीकि रचित हिंदू महाकाव्य ‘रामायण’ पर आधारित है।