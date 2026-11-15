Punjab news: संदिग्ध हालत में कमरे में व्यक्ति का मिला शव, पैरों में मिला इंजेक्शन, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

पंजाब के तरनतारन जिले के ठठी सोहल गांव में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे में मिला है। उसके पैरों में इंजेक्शन लगा मिला है।

Punjab News: पंजाब के तरनतारन जिले के ठठी सोहल गांव में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे में मिला है। उसके पैरों में इंजेक्शन लगा मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का कहना है कि ससुराल वालों ने हत्या कर नशे के ओवरडोज से मौत दिखाने की साजिश की है।

ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, वह शव का पोस्टमॉर्टम नहीं करवाएंगे। परिजनों ने थाना झबाल पुलिस पर केस दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दी है।

ससुराल वालों से था विवाद

मृतक बिक्रमजीत सिंह पुत्र गुरमीत सिंह का पहले से उसकी पत्नी और ससुराल वालों से विवाद था। इसके पहले पत्नी के कहने पर ससुराल वालों ने बिक्रमजीत पर हमला किया था।

‘हत्या को मौत दिखाने की साजिश’

भाई सरताज का आरोप है कि ससुराल वालों ने हत्या कर नशे के ओवरडोज से मौत दिखाने की साजिश की है। पुलिस का कहना है कि परिजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगी।