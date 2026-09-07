BB 20 Highlights: कनिका मान से मैरी कॉम तक, बिग बॉस 20 के ग्रैंड प्रीमियर में दिखा सितारों का जलवा, दो में आते ही हुई भिड़त

Bigg Boss 20 Grand Premiere Highlights: बिग बॉस 20 का ग्रैंड प्रीमियर सलमान खान की धमाकेदार वापसी के साथ हुआ. 20 कंटेस्टेंट्स ने घर में एंट्री ली, वहीं माही विज और अर्शिफा खान के बीच पहले टकराव ने शो का रोमांच बढ़ा दिया.

Bigg Boss 20 Grand Premiere Highlights: लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 20 का आगाज 6 सितंबर को धमाकेदार अंदाज में हुआ. एक बार फिर सलमान खान ने शो के होस्ट के रूप में वापसी की. ग्रैंड प्रीमियर में सलमान ने _Baby Ko Bass Pasand Hai_ से लेकर _No Entry_ तक अपने फेमस गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दी और अपने खास डांस मूव्स से मंच पर समां बांध दिया.

बिग बॉस 20 में नया ट्विस्ट

इस बार शो में टीवी के साथ-साथ ओटीटी को भी खास तवज्जो दी जा रही है. वहीं, बिग बॉस का घर _Alice in Wonderland_ की काल्पनिक दुनिया से प्रेरित होकर तैयार किया गया है. 20 प्रतियोगियों का परिचय कराने के बाद सलमान ने शो का पहला बड़ा ट्विस्ट पेश करते हुए कहा, ‘बिग बॉस में मिलेगा, मेरी जान… एक्सट्रा जीवन दान’.

कनिका मान से हुई कंटेस्टेंट्स की शुरुआत

शो में सबसे पहले एक्ट्रेस कनिका मान ने एंट्री ली. उन्होंने _Dhurandhar_ के _Shararat_ गाने पर डांस किया और सलमान के साथ बातचीत की. सलमान ने बताया कि उनकी मां कनिका की फैन हैं. कनिका ने यह भी साफ किया कि _Naagin_ के हालिया सीजन में उन्होंने ड्रैगन का किरदार निभाया था, ड्रैगनफ्लाई का नहीं.

इसके बाद _Panchayat_ फेम आसिफ खान ने एंट्री की. सलमान के सामने वह भावुक हो गए और बताया कि _Ready_ के _Dhinka-Chinka_ गाने में वह बैकग्राउंड डांसर रह चुके हैं. कभी जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू करने वाले आसिफ की कहानी सुनकर सलमान ने उनकी मेहनत की तारीफ की.

मैरी कॉम से लेकर माही विज तक पहुंचे सितारे

काजी तौकीर के बाद ईशा रेखी ने मंच पर एंट्री की. अपनी निजी जिंदगी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह सहानुभूति पाने के लिए अपनी परेशान शादी की शिकायत नहीं करेंगी. सलमान ने उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी.

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी शो का हिस्सा बने. वहीं, जनता के वोटों से लव गिल ने रिह्या अहीर को पीछे छोड़कर बिग बॉस के घर में जगह बनाई. ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने शानदार एंट्री की. उन्होंने सलमान के लिए _Dil Deewana_ गाया और अपने दोनों बेटों से भी दर्शकों को मिलवाया. प्रियंका चोपड़ा ने भी बॉक्सिंग मुकाबले के बाद मैरी कॉम के लिए संदेश भेजा.

20 कंटेस्टेंट्स हुए घर में लॉक

गुल्लू उर्फ कुशल, अमन, उदिति सिंह और मनोज तिवारी की बेटी रिती तिवारी समेत कई चेहरों ने शो में एंट्री ली. मनोज तिवारी ने बेटी को ईमानदारी से खेलने की सलाह दी. आखिर में माही विज घर में पहुंचीं और उन्होंने माना कि घर के काम और साफ-सफाई को लेकर उन्हें गुस्सा आता है. हालांकि, मां बनने के बाद उन्होंने खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बताया.

इसके बाद बिग बॉस ने सभी 20 कंटेस्टेंट्स को घर में लॉक कर दिया और शुरुआती टास्क में उनसे उस प्रतियोगी का नाम पूछा, जिससे वे लाइफलाइन लेना चाहेंगे. हालांकि, बिग बॉस ने बाद में इसे मजाक करार दिया.

माही विज और अर्शिफा खान के बीच पहला टकराव

बिग बॉस 20 के लेटेस्ट प्रोमो में माही विज और अर्शिफा खान के बीच पहला बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है. ऐसे में आने वाले एपिसोड में घर के भीतर रिश्तों, रणनीति और टकराव का रोमांच और बढ़ने की उम्मीद है.