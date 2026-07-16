Delhi Traffic Police Advisory For Jagannath Rath Yatra: दिल्ली में 48वीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के चलते गुरुवार दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक अरविंदो मार्ग समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और मेट्रो से सफर करने की सलाह दी गई है.

Delhi Traffic Police Advisory For Jagannath Rath Yatra: दिल्ली में गुरुवार को आयोजित होने वाली 48वीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के चलते दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी. श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान अरविंदो मार्ग समेत आसपास की कई मेन सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा और कई स्थानों पर डायवर्जन लागू किए जाएंगे. ऐसे में लोगों को यात्रा से पहले अपना रूट तय करने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

कहां से निकलेगी रथ यात्रा?

श्री नीलाचल सेवा संघ, दिल्ली की ओर से आयोजित ये वार्षिक रथ यात्रा दोपहर 2 बजे हौज खास गांव स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगी. यात्रा अरविंदो मार्ग से होकर निकलेगी और शाम करीब 6:30 बजे संपन्न होने की संभावना है. आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है.

यात्रा के दौरान दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक अरविंदो मार्ग के दोनों कैरिजवे पर आईआईटी फ्लाईओवर (आउटर रिंग रोड) से एम्स फ्लाईओवर लूप (रिंग रोड) तक ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. इसके अलावा इन मार्गों पर भी यातायात प्रभावित रहेगा- बलबीर सक्सेना मार्ग, चौधरी दिलीप सिंह मार्ग, चौधरी हुकुम चंद मार्ग और गौतम नगर TOD. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने के कारण अरविंदो मार्ग और उससे जुड़े इलाकों में जाम की स्थिति बन सकती है.

इन रास्तों से करें सफर

एमजी रोड और महरौली से एम्स या नई दिल्ली की ओर जाने वाले लोगों को अरविंदो मार्ग से बचने की सलाह दी गई है. वे अपनी मंजिल के अनुसार आउटर रिंग रोड, अगस्त क्रांति मार्ग, जेबी टीटो मार्ग या अफ्रीका एवेन्यू का उपयोग कर सकते हैं.

वहीं, नई दिल्ली से महरौली और गुरुग्राम की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी रिंग रोड, अफ्रीका एवेन्यू, अगस्त क्रांति मार्ग और जेबी टीटो मार्ग से होकर जाने की सलाह दी गई है.

यात्रियों के लिए ट्रैफिक पुलिस की सलाह

प्रभावित मार्गों से बचें और जहां संभव हो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

यात्रा के लिए दिल्ली मेट्रो को प्राथमिकता दें.

रथ यात्रा मार्ग और आसपास की सड़कों पर वाहन पार्क न करें.

रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल या अन्य जरूरी स्थानों पर जाने के लिए समय से पहले घर से निकलें.

ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताए गए डायवर्जन और निर्देशों का पालन करें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने में प्रशासन का सहयोग करें.