Ott Series: घर बैठे हो गए हैं बोर… आज ही ओटीटी पर देख डालें ये 6 दमदार फिल्में

Ott Series: अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें तो हम आपके लिए कुछ सीरीज लेकर आए हैं, जिनसे आप अपना टाइमपास कर सकते हैं.

Ott Series: अगर इस शुक्रवार परिवार और दोस्तों के साथ घर पर मूवी नाइट का प्लान है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं. हॉरर, क्राइम, स्पाई थ्रिलर से लेकर एक्शन-कॉमेडी तक, इस हफ्ते कई चर्चित फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी हैं. इनमें कुछ फिल्में आज यानी 28 अगस्त को रिलीज हुई हैं, जबकि कुछ इसी सप्ताह ओटीटी पर आई हैं.

1. मलयालम क्राइम थ्रिलर

यह मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर बैंक लूटने का आरोप लगाया जाता है. आरोप के बाद उसके साथ मारपीट की जाती है. फिल्म का निर्देशन निसम बशीर ने किया है और इसका रनटाइम 2 घंटे 48 मिनट है.

2. बंदर

ओटीटी: जी5

अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी बंदर आज ही ओटीटी पर रिलीज हुई है. कहानी समर मेहरा की है, जिस पर रेप का झूठा आरोप लगाया जाता है. फिल्म झूठे केस में फंसे व्यक्ति की जिंदगी पर पड़ने वाले गंभीर असर को दिखाती है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है.

3. बबीता सिंह रिपोर्टिंग

ओटीटी: प्राइम वीडियो

यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बबीता नाम की पुलिस अधिकारी की कहानी दिखाई गई है. शादी के बाद पहली बार ससुराल पहुंचने के दिन ही उसकी दोस्त की हत्या हो जाती है. अब बबीता के सामने इस रहस्यमयी हत्या की गुत्थी सुलझाने की चुनौती है. फिल्म आज प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है.

4. अल्फा

ओटीटी: नेटफ्लिक्स

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ स्टारर स्पाई थ्रिलर अल्फा आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं.

5. बैकरूम्स

ओटीटी: सोनी लिव

2026 में आई बैकरूम्स साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है. कहानी में एक थेरेपिस्ट का मरीज अचानक गायब हो जाता है, जिसके बाद खुद को बचाना उसके लिए बड़ी चुनौती बन जाता है.

6. दे विल किल यू

ओटीटी: जियो हॉटस्टार

दे विल किल यू एक्शन-कॉमेडी फिल्म है. इसका रनटाइम 1 घंटे 34 मिनट है और आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है.