TMKOC: जेठालाल के शो छोड़ने की खबर निकली झूठी, ‘तारक मेहता’ के मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि जेठालाल के नाम से मशहूर दिलीप जोशी के शो छोड़ने की अफवाहों को ऑफिशियली खारिज कर दिया

TMKOC: तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस आखिरकार राहत की सांस ले सकते हैं। हाल ही में ऐसी अफवाहें थीं कि दिलीप जोशी, जो जेठालाल का पसंदीदा किरदार निभाते हैं, लंबे समय से चल रहे सिटकॉम को छोड़ने वाले हैं, जो पूरी तरह से झूठी निकलीं। इस अंदाज़े ने दर्शकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी, कई लोगों को डर था कि एक और आइकॉनिक किरदार शो को अलविदा कहने वाला है।

मेकर्स ने शो छोड़ने की अफवाहों को खारिज किया

अंदाजों पर विराम लगाते हुए, शो के मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि जेठालाल कहानी का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं और उनका सीरीज़ छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हुए, उन्होंने साफ किया कि अभी की कहानी जेठालाल के इर्द-गिर्द ही घूम रही है, और हाल ही में रिलीज़ हुए प्रोमो में भी आने वाले एपिसोड में उनके मेन रोल को हाईलाइट किया गया है।

टीम ने आगे बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा 28 जुलाई को अपनी 18वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे यह साफ़ हो गया है कि शो में जेठालाल का सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है।

दिलीप जोशी शो का दिल बने हुए हैं

दिलीप जोशी इस सिटकॉम के प्रीमियर से ही इससे जुड़े हुए हैं और जेठालाल के अपने किरदार से इंडियन टेलीविज़न के सबसे पसंदीदा एक्टर्स में से एक बन गए हैं। उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई है, कई फ़ैन्स उन्हें उनके असली किरदार से ज़्यादा उनके किरदार के नाम से पहचानते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह शो में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स में से भी एक हैं। इतने सालों में, उन्होंने प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी के साथ एक मज़बूत प्रोफ़ेशनल और पर्सनल रिश्ता शेयर किया है, यह रिश्ता अक्सर शो के सेलिब्रेशन और पब्लिक इवेंट्स में दिखता रहा है।

फ़ैन्स वायरल दावों को इग्नोर कर सकते हैं

मेकर्स के अफ़वाहों को ऑफ़िशियली मना करने के बाद, दर्शकों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं छोड़ रहे हैं, और यह किरदार शो के सबसे बड़े पिलर में से एक के तौर पर दर्शकों का मनोरंजन करता रहेगा। फैंस को सलाह दी जाती है कि वे बिना वेरिफिकेशन वाले सोशल मीडिया दावों पर विश्वास न करें और आगे के एपिसोड में दिलीप जोशी को अपना आइकॉनिक रोल जारी रखते हुए देखने का इंतजार कर सकते हैं।