Mirzapur The Movie BOC Day 16: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की कमाई में शनिवार को बड़ा उछाल, जानें 16वें दिन का कलेक्शन

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Sanskriti Jaipuria
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Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 16: 'मिर्जापुर: द मूवी' ने 16वें दिन भी करोड़ों की कमाई की. फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन ₹250.94 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹302.19 करोड़ पहुंच गया है.

Mirzapur The Movie Box Office Collection Day 16: ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे शनिवार यानी 19 सितंबर को कमाई में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की. Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने 16वें दिन भारत में ₹4.50 करोड़ नेट का कारोबार किया. शुक्रवार की तुलना में फिल्म की कमाई में करीब 63.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई.

शनिवार को बढ़ी कमाई और ऑक्यूपेंसी

18 सितंबर को फिल्म ने 15वें दिन ₹2.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. शुक्रवार को फिल्म के कुल 4,112 शो आयोजित किए गए थे और ऑक्यूपेंसी 17 फीसदी रही थी. शनिवार को शो की संख्या बढ़कर 4,345 हो गई, जबकि कुल ऑक्यूपेंसी बढ़कर करीब 23 फीसदी पहुंच गई.

हिंदी 2D वर्जन की बात करें तो 16वें दिन कुल ऑक्यूपेंसी 29.17 फीसदी रही. सुबह के शो में 12.69 फीसदी, दोपहर में 30.69 फीसदी और शाम के शो में 32 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. रात के शो सबसे आगे रहे, जिनमें ऑक्यूपेंसी 41.31 फीसदी रही.

भारत में ₹250 करोड़ के पार पहुंचा ग्रॉस कलेक्शन

16वें दिन की कमाई के बाद फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन ₹210.70 करोड़ हो गया है. वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर ₹250.94 करोड़ पहुंच गया.

विदेशी बाजारों में भी फिल्म का प्रदर्शन जारी है. 16वें दिन विदेशों से फिल्म ने करीब ₹75 लाख कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन ₹51.25 करोड़ हो गया है.

पहले और दूसरे हफ्ते में कितना कमाया?

फिल्म ने रिलीज के पहले सप्ताह में ₹148.45 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे सप्ताह में इसकी कमाई ₹55 करोड़ रही. इसके बाद 18 सितंबर को 15वें दिन फिल्म ने ₹2.75 करोड़ और 19 सितंबर को 16वें दिन ₹4.50 करोड़ जोड़े.

 