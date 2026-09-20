Gold Silver Today Price: सस्ता हुआ या महंगा, आज कैसा है हरियाणा में सोने-चांदी का हाल

Haryana Gold Silver Price Today 20 September: हरियाणा में 20 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों पर निवेशकों और खरीदारों की नजर बनी हुई है. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,385 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना लगभग ₹15,104 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, चांदी का भाव करीब ₹250 से ₹260 प्रति ग्राम के बीच है.
हरियाणा में सोने की कीमत
आज हरियाणा में 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,385 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें शुद्धता और मजबूती का संतुलन रहता है.
वहीं, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,104 प्रति ग्राम है. 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश के उद्देश्य से किया जाता है.
इसके अलावा, 18 कैरेट सोने का भाव करीब ₹11,770 प्रति ग्राम है. 18 कैरेट सोने में अन्य धातुओं का मिश्रण अधिक होने के कारण इसकी कीमत 22 और 24 कैरेट सोने की तुलना में कम रहती है.
चांदी के भाव में भी तेजी-नरमी पर नजर
हरियाणा में 20 सितंबर को चांदी की कीमत ₹250 से ₹260 प्रति ग्राम के आसपास बनी हुई है. इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2.50 लाख से ₹2.60 लाख के बीच बैठती है.
चांदी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए स्थानीय बाजार में वास्तविक कीमत कुछ अलग हो सकती है. आभूषणों या अन्य तैयार उत्पादों की खरीदारी में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क भी अंतिम कीमत को प्रभावित कर सकते हैं.
हरियाणा में आज के कीमती धातुओं के भाव
– 22 कैरेट सोना: ₹14,385 प्रति ग्राम
– 24 कैरेट सोना: ₹15,104 प्रति ग्राम
– 18 कैरेट सोना: ₹11,770 प्रति ग्राम
– चांदी: ₹250–₹260 प्रति ग्राम
– चांदी: ₹2,50,000–₹2,60,000 प्रति किलोग्राम
खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा दर, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और लागू करों की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा.