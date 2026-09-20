उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित दौड़ के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। दौड़ के दौरान कंप्यूटर साइंस इंजीनियर शिवम यादव (27) की सांसें थम गईं। बरेली के रहने वाले शिवम ने 11 राउंड सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे, लेकिन 12वें राउंड में लक्ष्य के नजदीक पहुंचते ही सांसें थम गईं।

UP News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित दौड़ के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। दौड़ के दौरान कंप्यूटर साइंस इंजीनियर शिवम यादव (27) की सांसें थम गईं। बरेली के रहने वाले शिवम ने 11 राउंड सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे, लेकिन 12वें राउंड में लक्ष्य के नजदीक पहुंचते ही सांसें थम गईं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है।

बचपन से ही होनहार थे शिवम

शिवम बचपन से ही होनहार थे। हर क्लास में बेहतर प्रदर्शन रहा। वर्ष 2016 में हाईस्कूल में उनके 90 फीसदी अंक थे। 2018 में बारहवीं में भी 90 फीसदी अंक हासिल किए। 2021 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। वह बीएड भी थे। शिवम लगातार सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। दरोगा की भर्ती में भी वह शामिल हुए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब होमगार्ड के लिए प्रयास कर रहे थे।

रेलवे का एक्जाम भी किया क्रैक

घर वालों ने बताया कि दौड़ का अभ्यास शिवम काफी दिनों से कर रहे थे। सुबह उठकर निकल जाते थे। बरेली बार में वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद यादव के दूसरे नंबर के बेटे शिवम यादव पढ़ाई में मेधावी थे। शिवम का सपना सरकारी नौकरी पाने का था। उन्होंने रेलवे लोको पायलट की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली थी। अभी फाइनल एग्जाम बाकी था।

पिता की हालत बिगड़ी

शिवम के पिता विनोद यादव वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वह अपने बेटे के साथ खुद आए थे। वह मैदान के बाहर खड़े होकर बेटे पर नजर लगाए हुए थे। अचानक बेटा मैदान में गिरा तो वह भी परेशान हो गए। एंबुलेंस से कर्मचारी शिवम को जिला अस्पताल ले गए। इसकी जानकारी मिलने पर पिता भी वहां पहुंच गए। मोर्चरी में जब पिता ने बेटे का शव देखा तो उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

28 मिनट में 4,800 मीटर की दौड़

विनोद यादव के चार बेटों में दूसरे नंबर के बेटे कंप्यूटर साइंस से बीटेक शिवम यादव ने होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन किया था। शुक्रवार की सुबह पांचवीं पाली में नौवीं वाहिनी पीएसी के मैदान में दौड़ परीक्षा थी। गुरुवार की रात करीब दस बजे शिवम अपने पिता विनोद यादव और मौसेरे भाई हिमांशु यादव के साथ बरेली से रोडवेज बस में सवार होकर मुरादाबाद आए थे। हिमांशु की अंतिम पाली में दौड़ होनी थी, जबकि शिवम की पांचवीं पाली में दौड़ परीक्षा थी। निर्धारित 4,800 मीटर दौड़ पूरी करने के लिए 28 मिनट का समय दिया गया था।

भाई को लगा कि बेहोश हुए शिवम

शिवम के मौसेरे भाई हिमांशु यादव ने बताया कि मेरे सामने ही शिवम बेहोश हुए थे। उस वक्त मैं अपनी दौड़ की तैयारी कर रहा था। एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया था। उस वक्त तक मुझे लगा कि शिवम बेहोश हो गए हैं। मैं अपनी रेस पूरी करके जिला अस्पताल पहुंचा तो शिवम की जान जा चुकी थी।

चार दिनों में 12 अभ्यर्थी बेहोश

होमगार्ड बनने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान दौड़ में शामिल अभ्यर्थी लगातार बेहोश हो रहे हैं। पिछले चार दिनों में 12 अभ्यर्थी गिरकर बेहोश हुए हैं। शुक्रवार को भी तीन अभ्यर्थी बेहोश हो गए। इनमें से एक अभ्यर्थी शिवम की मौत हो गई है। होमगार्ड के 41,424 पदों के लिए 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा हुई थी।

भर्ती बोर्ड भेजी गई मौत की रिपोर्ट

नौवीं वाहिनी पीएसी के मैदान पर दौड़ते समय अभ्यर्थी शिवम की हालत बिगड़ने और फिर जिला अस्पताल में मौत होने के मामले में पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड एवं पदोन्नति बोर्ड को भेजी है। मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती दौड़ परीक्षा के नोडल अधिकारी सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि मामले की जानकारी बोर्ड और शासन को भेजी गई है।