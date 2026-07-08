Maa Inti Bangaaram OTT Release: समांथा की ‘मां इंटि बंगारम’ अब OTT पर मचाएगी धमाल, जानिए कब और कहां होगी स्ट्रीम

Maa Inti Bangaaram OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त असर डालने के बाद, सामंथा रूथ प्रभु की लेटेस्ट एक्शन थ्रिलर Maa Inti Bangaaram अब अपने डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। फिल्म ने अपनी दिलचस्प कहानी और मज़ेदार एक्शन से भरपूर कहानी से क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों को इम्प्रेस किया है,

जिससे यह इस सीज़न की सबसे चर्चित साउथ इंडियन रिलीज़ में से एक बन गई है। जैसे-जैसे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वे इसे कब और कहाँ ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं।

Maa Inti Bangaaram को कौन सा OTT प्लेटफॉर्म स्ट्रीम करेगा?

19 जून को थिएटर में रिलीज़ हुई Maa Inti Bangaaram को मूवी देखने वालों और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ-माउथ ने फिल्म को थिएटर में सफल होने में मदद की, जबकि इसके शानदार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ने इसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया।

हाल ही में रिलीज़ हुई कई थिएटर रिलीज़ की तरह, फिल्म के डिजिटल राइट्स भी रिलीज़ से पहले फाइनल हो गए थे। एंड क्रेडिट्स में ऑफिशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर का पता चलता है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि JioHotstar ने OTT राइट्स ले लिए हैं। एक बार जब इसका थिएटर विंडो खत्म हो जाएगा, तो उम्मीद है कि फिल्म का प्रीमियर सिर्फ प्लेटफॉर्म पर होगा।

उम्मीद की जा रही OTT रिलीज डेट

हालांकि मेकर्स ने ऑफिशियली स्ट्रीमिंग डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स बताती हैं कि Maa Inti Bangaaram के JioHotstar पर जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है। आने वाले हफ्तों में डिजिटल प्रीमियर के बारे में ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिलने की उम्मीद है।

एक सफल बॉक्स ऑफिस रन

Maa Inti Bangaaram अपने थिएटर रन के दौरान एक कमर्शियल सक्सेस के तौर पर उभरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹60 करोड़ कमाए हैं, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹92 करोड़ को पार कर गया है।

सामंथा रुथ प्रभु की दमदार परफॉर्मेंस और एक्शन और इमोशन के शानदार मिक्सचर से बनी इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है और थिएटर रिलीज के बाद भी इसकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है।

अब इसके OTT डेब्यू का बेसब्री से इंतज़ार है, जिन फैंस ने फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देखा, उन्हें जल्द ही सामंथा की हाल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक को अपने घरों में आराम से देखने का मौका मिल सकता है।